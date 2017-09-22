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Образование

Минобрнауки о вузах Проекта 5-100: хорошо продвигаются, но нужно “бежать”

09:5722.09.2017
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© Фото : Министерство образования и науки Российской ФедерацииЗдание Министерства образования и науки РФЗдание Министерства образования и науки РФ
© Фото : Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЛИНИНГРАД, 22 сен – РИА Новости. Ректоры ведущих российских университетов от Калининграда до Владивостока съехались в БФУ имени И. Канта на XXI Семинар-конференцию Проекта 5-100, который проходит в Калининграде 21-22 сентября.

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, выступая на семинаре, заявила, что глобальная конкурентоспособность — важный элемент госполитики и развития образования. Она привела статистику, согласно которой в 2017 году в России насчитывается 48 ведущих университетов (МГУ, СПбГУ, вузы, входящие в Проект 5-100), 33 опорных университета, 222 отраслевых вуза, 517 вузов широкой подготовки и 691 филиал вузов. Заместитель министра обратила внимание на важность ускорения "темпов развития российской научно-образовательной системы, а она должна по-прежнему оставаться в авторитете и выстраивать свои отношения со всем миром с позиции передовой страны".

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Огородова: научные исследования российских вузов получают признание в мире
Она отметила, что "сегодня важно создать образовательную среду, которая предоставляла бы возможности для реализации лучших мировых образовательных трендов". Чтобы ускорить этот процесс, по ее словам, правительство сегодня меняет подходы. В частности, речь идет о проектном подходе, который, по мнению Людмилы Огородовой, дает возможность горизонтально выстраивать коммуникации и заявлять о новых направлениях подготовки, соответствующих современным вызовам.

"Пришло время определяться университетам: открытые данные, цифровые платформы, сквозные технологии, междисциплинарность — все то, без чего ни один вуз не сможет быть передовым", — подчеркнула она. При этом эксперт добавила, что "почти все вузы Проекта 5-100 хорошо продвигаются в международных рейтингах, но сегодня пора говорить о скорости бега. Нужно не просто готовить кадры для рынка, а стать драйвером развития рынка. А для этого надо самим уметь использовать те инструменты, которые сегодня предоставляет правительство. И мы ожидаем, что в первую очередь университеты 5-100 зайдут на эту платформу". 

В связи с этим директор Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев подробно остановился на одном из приоритетных проектов "Современная цифровая образовательная среда". Цель проекта — сделать так, чтобы российское образование к 2020 году стало в значительной мере цифровым, отвечающим мировым стандартам. Для этого, по словам спикера, предусмотрено три этапа: создание инфраструктуры и обучение преподавателей, наполнение контента и встраивание проекта в цифровую экономику России. "Ответственность за реализацию этого проекта во многом лежит на вузах-участниках Проекта 5-100", — подчеркнул он.

Вице-президент Российской академии образования Виктор Болотов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Международные и российские эксперты обсудят плюсы и минусы рейтингов
О том, какие трансформации происходят в БФУ имени И. Канта рассказал ректор вуза Андрей Клемешев. Он отметил, что университет активно развивает междисциплинарные исследования и образовательные программы как глобального, так и локального и национального уровней, на основе которых происходит перспективное социальное проектирование. По его словам, вуз стремится стать признанным научно-образовательным центром в вопросах географии, прикладной философии и проблемах комплексного развития особых территорий, экосистем и обеспечения устойчивого развития эксклавного региона России (регион как "русский остров в центре Европы").

Вице-губернатор Калининградской области Илья Баринов добавил, что в БФУ обновлена материально-техническая база, растет цитируемость научных работников, существенно вырос конкурс, причем 26% поступающих – абитуриенты из других регионов России. "Это четко соответствует нашей политике привлечения молодежи в регион", — подчеркнул он.

Вместе с тем, ректор БФУ озвучил некоторые вызовы трансформации вуза: изменчивость внешней среды, технологическая революция, конкуренция университетов за ресурсы, ограниченность кадрового потенциала.

Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира по версии журнала Times Higher Education Фил Бэйти
© Фото : НИТУ "МИСиС"
Шеф-редактор рейтинга лучших вузов мира назвал успешной программу "5-100"
"Наш вуз особенно интересуют передовые производственные технологии, с помощью которых формируются Фабрики Будущего – Цифровые, "Умные", Виртуальные”, — рассказал в свою очередь ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской. "Мы видим Фабрики Будущего как пересечение передовых производственных технологий: цифровое проектирование и моделирование, новые материалы и аддитивные технологии”, — пояснил он. По мнению ректора, это определенный тип бизнес-процессов, который характеризуется тремя уровнями: на первом — создание экосистемы технологий мирового класса; второй уровень — цифровые модели с высокой степенью адекватности реальным материалам, объектам и физико-механическим процессам; третий уровень – тотальная цифровизация всего жизненного цикла, создание цифровых двойников.

Руководитель направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков призвал российских ректоров не ориентироваться на "догоняющее развитие", а создавать что-то новое. "После 2020 года нам предстоит работать по другим законам: это будет мир сквозных технологий; мир, который поощряет культуру риска; мир "больших данных”, искусственного интеллекта, архитектуры новой реальности и неожиданных талантов", — полагает эксперт из АСИ.

Завершится семинар-конференция экскурсией в научно-технологический парк "Фабрика" — важнейший объект научной инфраструктуры БФУ им. И. Канта и Калининградской области, где сконцентрированы более 20 подразделений — научных лабораторий, ФАБЛАБ, инжиниринговый центр. Кроме того, участники семинара смогут посетить детский технопарк "Кванториум" — уникальную научно-образовательную среду, где школьники, студенты, аспиранты в проектной форме реализуют собственные научные идеи на высокотехнологичном оборудовании БФУ им. И. Канта.

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