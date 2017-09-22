Минобрнауки о вузах Проекта 5-100: хорошо продвигаются, но нужно “бежать”

КАЛИНИНГРАД, 22 сен – РИА Новости. Ректоры ведущих российских университетов от Калининграда до Владивостока съехались в БФУ имени И. Канта на XXI Семинар-конференцию Проекта 5-100, который проходит в Калининграде 21-22 сентября.

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, выступая на семинаре, заявила, что глобальная конкурентоспособность — важный элемент госполитики и развития образования. Она привела статистику, согласно которой в 2017 году в России насчитывается 48 ведущих университетов (МГУ, СПбГУ, вузы, входящие в Проект 5-100), 33 опорных университета, 222 отраслевых вуза, 517 вузов широкой подготовки и 691 филиал вузов. Заместитель министра обратила внимание на важность ускорения "темпов развития российской научно-образовательной системы, а она должна по-прежнему оставаться в авторитете и выстраивать свои отношения со всем миром с позиции передовой страны".

Она отметила, что "сегодня важно создать образовательную среду, которая предоставляла бы возможности для реализации лучших мировых образовательных трендов". Чтобы ускорить этот процесс, по ее словам, правительство сегодня меняет подходы. В частности, речь идет о проектном подходе, который, по мнению Людмилы Огородовой, дает возможность горизонтально выстраивать коммуникации и заявлять о новых направлениях подготовки, соответствующих современным вызовам.

"Пришло время определяться университетам: открытые данные, цифровые платформы, сквозные технологии, междисциплинарность — все то, без чего ни один вуз не сможет быть передовым", — подчеркнула она. При этом эксперт добавила, что "почти все вузы Проекта 5-100 хорошо продвигаются в международных рейтингах, но сегодня пора говорить о скорости бега. Нужно не просто готовить кадры для рынка, а стать драйвером развития рынка. А для этого надо самим уметь использовать те инструменты, которые сегодня предоставляет правительство. И мы ожидаем, что в первую очередь университеты 5-100 зайдут на эту платформу".

В связи с этим директор Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев подробно остановился на одном из приоритетных проектов "Современная цифровая образовательная среда". Цель проекта — сделать так, чтобы российское образование к 2020 году стало в значительной мере цифровым, отвечающим мировым стандартам. Для этого, по словам спикера, предусмотрено три этапа: создание инфраструктуры и обучение преподавателей, наполнение контента и встраивание проекта в цифровую экономику России. "Ответственность за реализацию этого проекта во многом лежит на вузах-участниках Проекта 5-100", — подчеркнул он.

О том, какие трансформации происходят в БФУ имени И. Канта рассказал ректор вуза Андрей Клемешев. Он отметил, что университет активно развивает междисциплинарные исследования и образовательные программы как глобального, так и локального и национального уровней, на основе которых происходит перспективное социальное проектирование. По его словам, вуз стремится стать признанным научно-образовательным центром в вопросах географии, прикладной философии и проблемах комплексного развития особых территорий, экосистем и обеспечения устойчивого развития эксклавного региона России (регион как "русский остров в центре Европы").

Вице-губернатор Калининградской области Илья Баринов добавил, что в БФУ обновлена материально-техническая база, растет цитируемость научных работников, существенно вырос конкурс, причем 26% поступающих – абитуриенты из других регионов России. "Это четко соответствует нашей политике привлечения молодежи в регион", — подчеркнул он.

Вместе с тем, ректор БФУ озвучил некоторые вызовы трансформации вуза: изменчивость внешней среды, технологическая революция, конкуренция университетов за ресурсы, ограниченность кадрового потенциала.

"Наш вуз особенно интересуют передовые производственные технологии, с помощью которых формируются Фабрики Будущего – Цифровые, "Умные", Виртуальные”, — рассказал в свою очередь ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской. "Мы видим Фабрики Будущего как пересечение передовых производственных технологий: цифровое проектирование и моделирование, новые материалы и аддитивные технологии”, — пояснил он. По мнению ректора, это определенный тип бизнес-процессов, который характеризуется тремя уровнями: на первом — создание экосистемы технологий мирового класса; второй уровень — цифровые модели с высокой степенью адекватности реальным материалам, объектам и физико-механическим процессам; третий уровень – тотальная цифровизация всего жизненного цикла, создание цифровых двойников.

Руководитель направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков призвал российских ректоров не ориентироваться на "догоняющее развитие", а создавать что-то новое. "После 2020 года нам предстоит работать по другим законам: это будет мир сквозных технологий; мир, который поощряет культуру риска; мир "больших данных”, искусственного интеллекта, архитектуры новой реальности и неожиданных талантов", — полагает эксперт из АСИ.

Завершится семинар-конференция экскурсией в научно-технологический парк "Фабрика" — важнейший объект научной инфраструктуры БФУ им. И. Канта и Калининградской области, где сконцентрированы более 20 подразделений — научных лабораторий, ФАБЛАБ, инжиниринговый центр. Кроме того, участники семинара смогут посетить детский технопарк "Кванториум" — уникальную научно-образовательную среду, где школьники, студенты, аспиранты в проектной форме реализуют собственные научные идеи на высокотехнологичном оборудовании БФУ им. И. Канта.