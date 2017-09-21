EdCrunch-2017 даст старт "Современной цифровой образовательной среде"

МОСКВА, 21 cен — РИА Новости. Более четырех тысяч международных и отечественных экспертов из государственной, образовательной, технологической и корпоративной среды примут участие в IV Международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch-2017, которая пройдет 26-27 сентября 2017 года в столичном Центре международной торговли.

Участие в мероприятии подтвердили 300 спикеров из 70 стран, в том числе представители Минобрнауки РФ и нескольких глобальных объединений, таких как ОЭСР в лице советника Генерального секретаря по вопросам политики в области образования Андреаса Шляйхера.

Своими мыслями о трендах персонализированного обучения в XXI веке поделятся на конференции ректоры ведущих мировых университетов, главы передовых IT–компании, среди которых Microsoft Worldwide Education, Google, MAIL и др.

Крупнейший европейский образовательный форум #EdCrunch2017 представит пять основных треков, которые охватывают все уровни образования: от дошкольного и начального до среднего, высшего, дополнительного профессионального образования и корпоративного обучения. В его рамках будет дан старт приоритетному проекту в области образования – "Современной цифровой образовательной среде".

"НИТУ "МИСиС" совместно с ведущими российскими вузами создает единое цифровое образовательное пространство – портал с лучшими дистанционными курсами по разным дисциплинам. Он будет представлять собой единую базу образовательных программ с системой рейтингования по уровню востребованности и удобным интерфейсом", – рассказала ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова.

Помимо основной программы, в рамках #EdCrunch2017 намечен ряд специальных мероприятий. В ходе второго Всероссийского конкурса "i-Учитель" преподаватели поделятся уникальными методиками, состоится финал конкурса инноваций в образовании КИвО-2017, финал конкурса массовых открытых онлайн-курсов #EdCrunch Award-2017.

Разработчики новых технологических решений для образования расскажут о своих проектах на международной выставке EdTech Alley. В спецпрограмме конференции – открытые мероприятия от ведущих международных компаний в сфере интернет-технологий. А на менторских сессиях EdTechMentor Session своим опытом с участниками поделятся инвесторы и эксперты в области бизнеса.

Форум, организованный НИТУ "МИСиС" и Институтом ускорения экономического развития "Рыбаков Фонд", пройдет при поддержке Минобрнауки РФ и международной онлайн-платформы бесплатных курсов EdX.