Реморенко: в Москве нет дефицита учителей, но молодые педагоги нужны школе

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более ста представителей из 17 стран принимают участие в международной научной конференции "Фундаментальное и актуальное в развитии языка: категории, факторы, механизмы", которая открылась в среду, 13 сентября, в Институте иностранных языков Московского городского педагогического университета (МГПУ).

"Тема языковой подготовки вызывает огромный интерес среди россиян. Ей посвящены многие теле- и радиопередачи. Так, например, вопрос, можно ли в слове "йогурт" ставить ударение в двух местах, вылился два года назад в национальную дискуссию. А полемика по поводу "кофе" и "договора" продолжается и по сию пору", – сказал, открывая конференцию, ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Он напомнил, что возникший в Москве с середины 90-х годов на фоне экономического кризиса пятитысячный дефицит учителей, в особенности учителей иностранного языка, привел к необходимости создания МГПУ. В результате двадцати лет активной деятельности университета, по его словам, "кадровые проблемы в столичных школах остались позади. Молодых учителей охотно берут в московских школах".

На конференции впервые объединились для продуктивной совместной работы Школа-семинар имени Луизы Скрелиной, действующая с 1974 года в форме семинаров и конференций, и "Международное общество функциональной лингвистики" (SILF, Париж), основанное известным лингвистом Андре Мартине в 1976 году.

Миссия Общества – координировать исследования лингвистов разных стран, обобщать и освещать полученные ими результаты в области функциональной лингвистики, публикуя специализированный журнал и проводя ежегодные коллоквиумы в университетах всего мира (Франция, Нидерланды, Великобритания, Чехия, Беларусь и др.).

Принимающая участие в конференции доктор славистики, почетный президент Страсбургского университета Эвелин Эндерляйн представила в рамках мероприятия двуязычный лингвокультурологический словарь "Современный русский язык. От слов к выражениям. Тематическая лексика".

Она сообщила, что "концепция и словарный состав издания могут быть адаптированы к любому языку", подчеркнув, что книга адресована "бизнесменам, работающим в России, и франкоязычным преподавателям русского языка как иностранного".