Рособрнадзор готов предоставлять результаты ЕГЭ в системе госуслуг

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Рособрнадзор готов предоставлять выпускникам школ результаты ЕГЭ через систему госуслуг: такие технические возможности у ведомства есть, вопрос прорабатывается, заявил в пятницу журналистам глава надзорного ведомства Сергей Кравцов.

Ранее "Известия" сообщали, что результаты ЕГЭ в дальнейшем школьники смогут получать только в системе госуслуг. При этом выпускник, как и прежде, сможет узнать итоги госэкзамена при личном визите в школу.

"Вопрос этот прорабатывается, если будет соответствующее решение принято, здесь необходимые нормативные закрепления (нужны). В принципе у нас технические возможности позволяют", — сказал Кравцов.