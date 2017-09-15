Рособрнадзор проверит знания 4,5 тысяч учителей русского языка и математики

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рособрнадзор проверит около 4,5 тысяч учителей русского языка и математики на знание их профильных предметов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной апробации модели уровневой оценки компетенции учителей.
"Задача диагностики именно для того, чтобы объективно привести оценку (знаний учителей – ред.). И я рад, что около 4,5 тысяч учителей русского языка и математики добровольно согласились участвовать", — сказал Кравцов.
Глава ведомства подчеркнул, что никакого наказания после этого исследования для учителей не последует. Его задача — оказать методическую помощь педагогам. Он также отметил, что индивидуальные результаты учителей раскрываться общественности не будут. Рособрнадзор озвучит только общие результаты. Каждый учитель персонально узнает свои результаты.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах РФ, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.
В пресс-службе Рособрнадзора РИА Новости сообщали, что готовность участвовать в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская, Курганская, Томская и Ярославская области.