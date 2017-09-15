Рособрнадзор проверит знания 4,5 тысяч учителей русского языка и математики

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рособрнадзор проверит около 4,5 тысяч учителей русского языка и математики на знание их профильных предметов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной апробации модели уровневой оценки компетенции учителей.

"Задача диагностики именно для того, чтобы объективно привести оценку (знаний учителей – ред.). И я рад, что около 4,5 тысяч учителей русского языка и математики добровольно согласились участвовать", — сказал Кравцов.

Глава ведомства подчеркнул, что никакого наказания после этого исследования для учителей не последует. Его задача — оказать методическую помощь педагогам. Он также отметил, что индивидуальные результаты учителей раскрываться общественности не будут. Рособрнадзор озвучит только общие результаты. Каждый учитель персонально узнает свои результаты.

Ранее Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам. Он отметил, что после завершения педагогического вуза учителя не всегда владеют предметами, причем не только профильными. Об этом свидетельствуют итоги исследований надзорного ведомства.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в свою очередь заявляла о намерениях провести предметные тесты по математике и русскому языку в пятнадцати регионах РФ, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях.

В пресс-службе Рособрнадзора РИА Новости сообщали, что готовность участвовать в апробации модели уровневой оценки компетенций учителей в 2017 году подтвердили Хабаровский край, республики Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Чечня, а также Московская, Волгоградская, Рязанская, Ленинградская, Курганская, Томская и Ярославская области.