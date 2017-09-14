ЕАОКО открывает курсы повышения квалификации по оценке качества образования

Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) в партнёрстве с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) открывает дистанционную программу повышения квалификации «Оценка образовательных достижений школьников: информационная политика и интерпретация результатов», сообщила РИА Новости пресс-служба ассоциации.

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) в партнёрстве с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) открывает дистанционную программу повышения квалификации "Оценка образовательных достижений школьников: информационная политика и интерпретация результатов", сообщила РИА Новости пресс-служба ассоциации.

Содержание программы, которая будет работать с 18 октября до 8 декабря, ориентировано на повышении культуры коммуникации и информирования о результатах оценки образовательных достижений всех заинтересованных групп пользователей — от родителей до управленцев системы образования, пояснил член правления ЕАОКО, гендиректор АНО "eNano" Игорь Вальдман.

"Слушатели познакомятся с лучшим международным и российским опытом, получат базовые навыки интерпретации результатов тестирования и подготовки целевых информационных продуктов. Мы надеемся, что дистанционный формат обучения позволит охватить максимальное число специалистов из российских регионов", — рассказал он РИА Новости.

Программа включает в себя лекции ведущих отечественных специалистов в области оценки качества образования в формате вебинаров, самостоятельное изучение материалов, выполнение учебных заданий, консультации преподавателей и итоговую аттестацию в форме защиты индивидуального проекта.

"Обучение по программе повышения квалификации будет полезным для специалистов региональных центров оценки качества образования, представителей системы повышения квалификации и специалистов органов управлением образованием, курирующих вопросы оценки качества", — добавил Игорь Вальдман.

Систему оценки качества можно считать самым динамично развивающимся сектором сферы образования, отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко.

"Остро нужны специалисты, умеющие оценивать компетентности, создавать новые измерительные материалы для новых образовательных результатов. Причём не только в системе общего образования, но и в высшей школе в рамках процедур сертификации квалификаций", — рассказал он РИА Новости.

По его мнению, очень важно, чтобы такая подготовка велась в опоре на практику лучших международных оценочных систем.

"Нам кажется, что у этой программы повышения квалифкации большие перспективы. Репутация и опыт ЕАОКО помогут реализовать действительно качественную востребованную программу, появятся новые перспективные рабочие места", — подчеркнул ректор МГПУ.

По окончании обучения слушатели курсов, успешно подготовившие и защитившие индивидуальные проекты, получат удостоверение о повышении квалификации Московского городского педагогического университета и сертификат Евразийской ассоциации оценки качества образования.



