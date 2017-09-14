ЕАОКО открывает курсы повышения квалификации по оценке качества образования

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) в партнёрстве с Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) открывает дистанционную программу повышения квалификации "Оценка образовательных достижений школьников: информационная политика и интерпретация результатов", сообщила РИА Новости пресс-служба ассоциации.
"Слушатели познакомятся с лучшим международным и российским опытом, получат базовые навыки интерпретации результатов тестирования и подготовки целевых информационных продуктов. Мы надеемся, что дистанционный формат обучения позволит охватить максимальное число специалистов из российских регионов", — рассказал он РИА Новости.
Программа включает в себя лекции ведущих отечественных специалистов в области оценки качества образования в формате вебинаров, самостоятельное изучение материалов, выполнение учебных заданий, консультации преподавателей и итоговую аттестацию в форме защиты индивидуального проекта.
"Обучение по программе повышения квалификации будет полезным для специалистов региональных центров оценки качества образования, представителей системы повышения квалификации и специалистов органов управлением образованием, курирующих вопросы оценки качества", — добавил Игорь Вальдман.
Систему оценки качества можно считать самым динамично развивающимся сектором сферы образования, отметил ректор МГПУ Игорь Реморенко.
По его мнению, очень важно, чтобы такая подготовка велась в опоре на практику лучших международных оценочных систем.
"Нам кажется, что у этой программы повышения квалифкации большие перспективы. Репутация и опыт ЕАОКО помогут реализовать действительно качественную востребованную программу, появятся новые перспективные рабочие места", — подчеркнул ректор МГПУ.
По окончании обучения слушатели курсов, успешно подготовившие и защитившие индивидуальные проекты, получат удостоверение о повышении квалификации Московского городского педагогического университета и сертификат Евразийской ассоциации оценки качества образования.