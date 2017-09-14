США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Социальный навигатор
Образование

Болотов о рейтингах и мониторингах: джинн из бутылки выпущен

12:1414.09.2017
(обновлено: 13:15 14.09.2017)
0920
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкКонференция Тенденции развития образованияКонференция Тенденции развития образования
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Международная конференция "Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования" пройдет 22 и 23 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие, которое организует Евразийская Ассоциация оценки качества образования (ЕАОКО) при поддержке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) соберет экспертов из 10 стран мира и СНГ. Подробно об этой конференции рассказал РИА Новости глава ЕАОКО Виктор Болотов.

‒ В этом году для образовательной конференции выбрана тема "Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования". Виктор Александрович, давайте начнем с мониторингов. В чем их плюсы и минусы?   

Начало учебного года в Самаре
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
PISA: школа уделяет много внимания заучиванию, но мало ‒ пониманию
‒ Слово мониторинг, боюсь, уже стало ругательным словом в системе образования. У нас есть международные мониторинги (PISA, TIMSS и др.), есть российские мониторинги, есть мониторинги эффективности вузов и пр. Мониторинг – исследование ситуации, которая сложилась в данное время, в данном месте, в той или иной образовательной ситуации (в классе, в школе, в вузе, в регионе, в стране). 

Индикаторы, которые закладываются в тот или иной мониторинг, сильно зависят от того, для чего он проводится. Например, если мы хотим посмотреть ситуацию со школьным питанием, то мы проводим мониторинг, непосредственно связанный с питанием в школах. Если мы хотим выяснить, как дети знают физику, то проводим мониторинг по физике.

Виктор Болотов
© Фото : ГУ-ВШЭ
Болотов: качество образования нужно оценивать независимо от органов власти
Конечно, по итогам мониторингов любому чиновнику хочется ранжировать их участников: "этот на первом месте ‒ он лучший; этот на последнем ‒ он худший". Так получаются всевозможные рейтинги, чаще всего полубессмысленные, поскольку в итоге у нас нередко поощряют тех, у кого хорошее финансирование, в том числе внебюджетное, а предъявляют претензии к тем, у кого плохая ситуация связана с объективными обстоятельствами (например, если говорить про школу, то она находится в депрессивном регионе, в ней учатся дети из семей с низким социально-экономическим статусом). 

‒ Почему у вас такое скептическое отношение к рейтингам? 

‒ В большинстве рейтингов одновременно "сидят" сельские школы и школы при ведущих университетах. Согласитесь, это все равно, что сравнивать по цвету и вкусу помидоры с огурцами: зеленый помидор ‒ плохо, а зеленый огурец – это нормально. Школы разные, вузы разные.

Достаточно вспомнить первые рейтинги эффективности вузов, когда в одно исследование вошли вузы культуры, сельскохозяйственные вузы, а также ведущие классические университеты страны. Был всеобщий взрыв: ну, нельзя сравнивать МГУ с маленьким институтом культуры! Они решают абсолютно разные задачи, а значит и индикаторы оценки должны быть разные.

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
Или возьмем, к примеру, Проект 5-100, согласно которому к 2020 году пять ведущих вузов России должны войти в топ-100 международных рейтингов лучших университетов мира. В этих исследованиях заложены следующие индикаторы: статьи в журналах из Web of Science и Scopus, академическая репутация, количество сотрудников-лауреатов Нобелевской премии и пр. То есть предполагается, что вуз должен быть известен в мировом пространстве. Если для МГУ, СПбГУ, Физтеха, НГУ и других университетов это вполне резонно, то глупо требовать мировой известности от маленького провинциального вуза. У него иные задачи: он должен обеспечивать развитие экономики своего региона, поставлять кадры, а не писать статьи в мировые научные издания. 

‒ В этом смысле рэнкинги лучше, чем рейтинги?

‒ Рэнкинги давно известны во всем мире. В Россию они пришли два-три года назад. За рэнкингом стоит одна простая мысль – нельзя одно образовательное учреждение судить лишь по одному показателю. Например, я могу построить рейтинг по вопросу, как городские школы удовлетворяют потребности детей с ОВЗ: есть ли в школах пандусы, сделаны ли специальные туалеты, есть ли учебные пособия и пр. Могу я сделать такой рейтинг? Могу. Потом я могу сделать рейтинг по поступлению выпускников школ в вузы, но это уже будет другое исследование.

А в рэнкинге у нас встречается и первое, и второе: напротив одной школы могут стоять показатели, связанные с решением проблем детей с ОВЗ, а также показатели поступления выпускников школ в вузы. В рэнкинге нет единого рейтинга. В нем есть набор показателей про эту конкретную школу.

Чем хорош рэнкинг? Каждый заинтересованный потребитель может сделать из рэнкинга свой вывод: если у моего ребенка проблема со здоровьем, меня будут интересовать одни школьные показатели, если я заинтересован в успешной сдаче ЕГЭ, то меня будут интересовать другие показатели. 

‒ Какие еще вопросы будут обсуждаться на конференции?

‒ Что такое реальный мониторинг и "псевдомониторинг", как можно использовать результаты рейтингов, как их нельзя использовать, какие бывают рэнкинги и пр. На конференции выступят эксперты из разных регионов России ‒ представители школ, вузов, ученые. К нам приедут эксперты из 10 стран СНГ и мира. Нашей конференцией заинтересовались коллеги из Великобритании, Чехии, Прибалтики, Монголии. Проблематика очень актуальная и общемировая. Важно, что на конференции выступят представители Всемирного банка с некоторыми международными сравнительными обзорами и аналитическими докладами.

Проблема у всех общая, а способы решения разные. Условно говоря: одно дело федеративное государство Россия, а другое дело, скажем, Армения. Мы существуем в разных условиях. Какие-то решения, которые хороши для России, вряд ли хороши для Армении, и наоборот. Но чтобы найти свое решение, полезно узнать чужие успешные практики, что-то позаимствовать, что-то отбросить как неподходящее для моего контекста. 

‒ Вам не кажется, что в России слишком ревностное отношение к всевозможным рейтингам и мониторингам? Замечаете ли вы какие-то национальные особенности восприятия этих инструментов?

‒ Единственная российская особенность состоит в том, что мы любим наказывать аутсайдеров рейтингов, "по хвостам" принимать административные меры. За нами есть такой грех. Неслучайно глава Рособрнадзора Сергей Кравцов недавно посетовал на то, что школы зачастую фальсифицируют результаты проверочных работ, чтобы избежать административных наказаний.

Вместе с тем, коллеги из стран СНГ жалуются на аналогичную проблему, хотя в мире, пожалуй, такого нет.

В любом случае джинн из бутылки выпущен ‒ рейтинги стали элементом нашей жизни. Теперь надо понять, как грамотно использовать их результаты, что можно предложить вместо рейтингов. 


Комментировать
Образование
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена