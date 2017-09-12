Международные и российские эксперты обсудят плюсы и минусы рейтингов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Международная конференция "Мониторинги, рейтинги, рэнкинги как инструменты управления качеством образования" пройдет 22 и 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Мероприятие, в котором примут участие эксперты из 10 стран мира и СНГ, организует Евразийская Ассоциация оценки качества образования совместно с Центром международного сотрудничества по развитию образования (CICED) при поддержке Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Российской программы содействия образованию в целях развития (Russia Education Aid for Development, READ), реализуемой Всемирным банком в России.

Как рассказали РИА "Новости" в оргкомитете конференции, основным содержательным фокусом мероприятия станет управление качеством образования через проектирование и внедрение таких инструментов, как мониторинги, рейтинги и рэнкинги. Эксперты обсудят, каковы возможности этих инструментов с точки зрения обеспечения управленческих решений, в чем состоят их особенности, преимущества и ограничения.

"Проблематика очень актуальная и общемировая, и нам важно услышать от коллег международную сравнительную аналитику", ‒ отметил президент Евразийской Ассоциации оценки качества образования Виктор Болотов.

Как рассказал старший специалист в области образования Всемирного банка Тигран Шмис, Российская программа содействия образованию в целях развития (READ) входит в перечень важнейших инициатив, которые реализуются глобальной практикой образования Всемирного банка. "Для российских экспертов создается уникальная возможность работы в международных проектах по укреплению систем оценки качества образования в различных социально-экономических и культурных контекстах", ‒ отметил он.

По мнению экспертов, конференция предоставит возможность профессионалам встретиться, укрепить связи и обсудить вопросы влияния результатов оценки качества образования на образовательную политику разных стран.

Практической задачей конференции станет выработка рекомендаций по проектированию и организации исследований в области оценки качества образования, результаты которых применимы для принятия управленческих решений.