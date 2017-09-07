Минобрнауки обсуждает вопрос о повышении стипендий студентам

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минобрнауки обсуждает вопрос о повышении студенческих стипендий, сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на встрече со студентами и сотрудниками ДВФУ на полях Восточного экономического форума.

"Я думаю, что да. Пока разговоры идут об этом", — сказала Васильева, отвечая на вопрос, не планирует ли ведомство повысить студенческие стипендии.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки, касается это всех категорий студентов.

При этом в ведомстве отметили, что вузы также могут и сами поощрять студентов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2017 года студенческие стипендии были проиндексированы на 5,9%.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.