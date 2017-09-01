Глава Рособрнадзора: российская школа сохраняет высокий уровень достижений

Начало нового учебного года неизменно становится временем оживленных дискуссий о проблемах и путях развития отечественной системы образования. Какие задачи стоят сегодня в области оценки качества школьного образования в России? Будут ли меняться формат и содержание экзаменов и проверочных работ? Об этом пойдет речь на III Международной конференции "Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение", организованной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), которая пройдет в Москве 7-9 сентября. О своих ожиданиях от конференции и об актуальном состоянии оценки качества образования в России корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

- Сергей Сергеевич, чего Вы ждете от предстоящей конференции?

— Российская система образования постоянно совершенствуется. Это естественный процесс, направленный на достижение целей, стоящих перед ней на современном этапе.

Важной чертой этого процесса является открытость, широкая общественно-профессиональная дискуссия по различным аспектам развития системы образования, в том числе, с участием ведущих мировых экспертов.

Международные конференции, посвященные вопросам оценки качества образования, уже стали хорошей традицией. Они дают возможность специалистам обсудить тенденции развития образования, обменяться передовым опытом и лучшими образовательными практиками.

В этом году акцент в тематике конференции сделан на обеспечение лучших образовательных возможностей для каждого ученика, и мы надеемся на содержательное обсуждение способов решения этой задачи, в том числе, за счет использования современных технологий в образовании.

В рамках прошлогодней конференции отмечалось, что отнюдь не только финансовые возможности определяют успешность образовательных систем. Наиболее социально незащищённые ученики шанхайских школ показали, по данным международного исследования PISA, лучшие результаты, чем их сверстники из обеспеченных американских семей.

Поэтому анализ факторов и практик, позволяющих добиться высоких образовательных результатов с целью их дальнейшего широкого распространения представляет сейчас особый интерес.

- В конце прошлого года были подведены итоги двух авторитетных международных исследований качества школьного образования PISA и TIMSS. Был ли проведен анализ факторов, обеспечившие успешность стран-лидеров в этих исследованиях?

— Анализ результатов сравнительных международных исследований обычно проводится в течение длительного времени каждой страной-участником. Мы надеемся, что в выступлениях докладчиков на нашей конференции будут изложены позиции и оценки, касающиеся, в том числе, результатов прошедших исследований.

Говоря о странах-лидерах последних исследований PISA и TIMSS, мы должны, в первую очередь, упомянуть страны Юго-Восточной Азии: Сингапур, Корею, Японию, Тайвань.

Анализ систем образования этих стран показывает, что одним из важнейших факторов в обеспечении качества образования является эффективность работы со школьными учителями. Это и система подготовки и повышения квалификации учителей, и система мотивации, способствующая их профессиональному росту, и внимание общества к вопросам школьного образования.

Можно также отметить Финляндию и Эстонию, чьи успехи в исследовании PISA принято относить на счет развития академической самостоятельности школ и тех усилий, которые предпринимаются в этих странах для уменьшения различий в уровне подготовки учеников. Однако надо сказать, что, заняв в 2006 году первое место в исследовании PISA по естественнонаучной грамотности, Финляндия несколько снизила свои результаты в 2015 году, что вызвало широкую дискуссию в обществе о необходимости изменений в системе образования.

Также стоит упомянуть Словению, показавшую сильный рост результатов по естествознанию в исследовании TIMSS. И это, скорее всего, связано с теми усилиями по развитию академического естественнонаучного образования, в том числе, физического, которые предпринимаются в Словении в последние годы.

Важно отметить, что успех Словении связан именно с TIMSS, а в последнем исследовании PISA она не показала каких-то особенно высоких результатов по естественнонаучной грамотности. Это объясняется различиями между исследованиями: PISA оценивает скорее умение применять на практике полученные знания, а TIMSS больше делает акцент именно на академической подготовке школьников.

- Что из опыта перечисленных стран можно применить в российской школе?

— Конечно, результаты сравнительных международных исследований школьного образования являются важными ориентирами для России, но далеко не единственными. В настоящее время мы реализуем целый комплекс мероприятий, в том числе, исследований, позволяющих осуществлять мониторинг состояния системы образования, вести большую аналитическую работу, сопоставляя результаты национальных и международных исследований.

— Как вы оцениваете ситуацию с качеством школьного образования в России? Что сейчас делается для его улучшения?

— Результаты России в международных сравнительных исследованиях говорят о достаточно высоком качестве нашего школьного образования. Это подтверждают и регулярные успехи наших школьников в международных олимпиадах. Кроме того, мы наблюдаем положительную динамику, то есть повышение места России в рейтингах PISA и TIMSS, что подчеркивает необходимость продолжать и развивать те подходы, которые сложились в российском образовании в последние годы.

На сегодняшний день идет процесс совершенствования и развития инструментов, призванных обеспечить высокое качество российского образования. Заложена основа объективной оценки – единый госэкзамен. За последние четыре года сделано очень много для обеспечения честности и справедливости ЕГЭ. Кроме того, в стране на регулярной основе проводятся национальные исследования качества образования, позволяющие выявить тенденции и проблемы в изучении отдельных предметов. Организовано проведение всероссийских проверочных работ, результаты которых могут быть использованы для ежегодного мониторинга качества образования на уровне школ.

Но, конечно, для повышения качества образования недостаточно заниматься только его оценкой. Необходимо эффективно использовать результаты этой оценки для совершенствования образовательного процесса. Поэтому сейчас регулярно проводится системный анализ результатов всех оценочных процедур, ежегодно готовятся и направляются всем заинтересованным сторонам рекомендации по совершенствованию различных аспектов системы образования.

Мы стараемся повысить адресность работы системы повышения квалификации учителей, предпринимаем усилия для организации помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты, находим и открываем для всех позитивный опыт школ, добившихся высоких показателей.

Помимо этого, совершенствуются образовательные стандарты. Это многогранный процесс, в котором принимают участие как представители научного и методического сообщества, так и широкая общественность. Параллельно предпринимаются серьезные шаги по обеспечению качества тех учебников и учебных пособий, по которым учатся школьники. В том числе, речь конечно должна идти и о существенном сокращении перечня используемых учебников.

- В конце этого года ожидается подведение итогов международного исследования PIRLS, посвященного изучению читательской грамотности учащихся 4 классов. Каких результатов для России вы ожидаете?

— Россия участвует в исследовании PIRLS с 2001 года и по результатам последних двух исследований – в 2006 и 2011 годах – занимала лидирующие места. Такой успех свидетельствует, в первую очередь, о высоком качестве нашего начального образования и о соответствии российских образовательных стандартов в начальной школе международным стандартам в образовании. Эти выводы подтверждаются и национальными исследованиями качества начального образования, которые проводились в России в апреле 2015 года.

К этому можно добавить, что на момент проведения последнего исследования PIRLS принимавшие в них участие четвероклассники уже с первого класса учились по новым образовательным стандартам, прошедшим широкую апробацию и обеспеченным всеми необходимыми учебными и методическими материалами для полноценной организации образовательного процесса.

Поэтому мы ожидаем высоких результатов в последнем исследовании PIRLS и надеемся, что Россия прочно обосновалась в группе лидирующих стран.

- Начался новый учебный год. Чего ждать от него российским школьникам? Изменится ли что-то в проведении ЕГЭ и других оценочных процедур?

- Никаких значительных изменений в ЕГЭ в этом году не планируется. После окончания основного периода ЕГЭ 2017 года Рособрнадзор провел традиционный сбор предложений о том, что следует изменить в едином госэкзамене. Предложений поступило немного, и среди них не было пожеланий внести какие-то радикальные изменения. Это свидетельствует о том, что система ЕГЭ на данный момент устоялась, и в обществе отсутствует запрос на какие-то глубокие изменения.

Проекты контрольных измерительных материалов 2018 года по всем предметам уже опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений и с ними можно ознакомиться. Что касается организационной части, то мы планируем в новом учебном году повсеместное распространение технологий печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. Эти технологии хорошо зарекомендовали себя в предыдущие годы.

Что касается других оценочных процедур, организуемых Рособрнадзором, то в этом году мы продолжим проведение всероссийских проверочных работ. В новом учебном году они пройдут не только для учащихся 2, 4, 5 и 11 классов, но и в 6 классах. А к учебным предметам, по которым они проводятся, добавятся география и обществознание у шестиклассников и иностранный язык в 11 классе.

Также в этом учебном году пройдут национальные исследования качества образования по биологии и химии в 10 классах и по литературе и мировой художественной культуре в 6 и 8 классах.

- Известно, что Рособрнадзор также активно занимается исследованиями компетенций школьных учителей…

— Оценка компетенций учителей на разных этапах профессиональной карьеры – одно из важнейших направлений государственной образовательной политики стран мира. И, безусловно, этот вопрос сегодня один из самых актуальных для российской системы образования.

В 2015 году в послании Президента Российской Федерации была поставлена задача построения национальной системы учительского роста, которая связывала бы воедино различные аспекты профессиональной деятельности учителей, стимулируя повышение эффективности и качества их работы.

Многочисленные обсуждения перспектив этой системы привели нас сегодня к пониманию того, что она должна включать такие составные элементы как профессиональный стандарт педагога, инструменты оценки компетенций учителей в соответствии с профессиональным стандартом, понятные и прозрачные механизмы стимулирования, эффективную и адресную систему повышения квалификации, действенные механизмы профессиональной помощи и поддержки.

Часть этой системы уже существует, ее надо развивать, ориентировать на требования сегодняшнего дня, другую часть необходимо создавать, действуя при этом на основе широкого и открытого профессионального обсуждения.

- Расскажите, пожалуйста, об исследовании учительского корпуса, которое пройдет в сентябре в 13 регионах страны.

— Сейчас полным ходом идет подготовка к апробации модели уровневой оценки компетенций учителей, которая является продолжением исследования компетенций учителей, начатого в 2016 году.

В апробации, которая пройдет в середине сентября, примут участие более 4500 тысяч учителей русского языка и математики из 13 регионов России.

Участникам апробации будет предложено выполнить ряд заданий: решить предметные и методические задачи, описать варианты решения проблем в той или иной педагогической ситуации, что потребует от учителей проявления их профессиональных знаний и педагогического опыта.

Но где, как не на уроке, учитель может продемонстрировать свои компетенции?

Мы возвращаемся к традициям проведения открытых уроков и включаем в процедуру оценки компетенций учителей наряду с выполнением заданий "новый" формат – открытый видео-урок, который оценят по заранее разработанным критериям федеральные и региональные эксперты.

Надеемся, что результаты апробации позволят нам существенно продвинуться в вопросе построения национальной системы учительского роста и дадут основу для подготовки следующих шагов.



