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Образование

Будущее уже здесь: современные технологии на службе столичного образования

13:5301.09.2017
(обновлено: 14:11 01.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУрок экологии в общеобразовательной школе. Архивное фотоУрок экологии в общеобразовательной школе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Доски, на которых пишут стилусом, электронные дневники и мир дополненной реальности ждут учеников столичных школ-участниц проекта "Московская электронная школа" уже в этом учебном году. Подробнее о современных технологиях в образовании — в материале mos.ru.

В преддверии нового учебного года на сайте mos.ru обновился сервис "Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже". Этими данными родители теперь могут в режиме онлайн делиться с доверенными лицами, зарегистрированными на сайте, например, с бабушкой или няней.

Сервис популярен среди горожан: только за первые шесть месяцев этого года им воспользовались почти семь миллионов москвичей. Имея доступ в интернет, москвичи могут следить за посещением ребенком садика, школы или колледжа, выбирать обеды в меню столовой, а также контролировать  расход средств на лицевом счете учащегося и ограничивать доступ к отдельным продуктам школьного буфета.

Проход и питание

Внедрение информационной системы "Проход и питание" ("Москвeнок") во всех школах города завершится уже в этом году. Ученики будут заходить в здание учебного заведения и покупать еду в столовой с помощью электронных носителей — карты, браслета "Москвенок" или социальной карты учащегося. Родители в режиме онлайн могут проследить, когда ребенок пришел и вышел из школы, а также узнать, что он ел на обед и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в дошкольных группах.

Присоединиться к системе можно двумя способами. Первый вариант — бесплатно получить в школе электронную карту "Москвeнок". Второй — бесплатно оформить через портал mos.ru социальную карту учащегося.

"Московская электронная школа"

Система "Проход и питание" — это лишь один из элементов крупного проекта "Московская электронная школа", который стартовал в столице 1 сентября 2016 года. Учебные заведения подключают к высокоскоростному интернету и локальным сетям. В классах устанавливают интерактивные панели, а учителей обеспечивают ноутбуками.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости
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Собянин обсудил дальнейшее развитие проекта "электронная школа"
Ключевые составляющие проекта — электронные журнал и дневник и библиотека электронных материалов. Проект сначала запустили в пяти пилотных школах — № 627, 1995, 1194, 2095, 1298 и лицее № 1571. 

Как отметила в своем исследовании консалтинговая компания KPMG, сейчас в школах Москвы используются элементы умного города (smart сity), характерные для самых развитых мегаполисов мира: электронный журнал, система электронного доступа в школу, ноутбуки, интерактивные панели. В образовательных учреждениях появляются цифровые/виртуальные лаборатории, мультимедиа-студии, робототехника.

Сегодня к проекту подключены все столичные школы.

Что такое электронная библиотека

Электронная библиотека — это ресурс, который включает не только учебники и пособия, но и тестовые задания по различным предметам. Там же учителя размещают интерактивные сценарии уроков с современным аудио-, видеоконтентом, фотографиями, тестовыми заданиями. Педагоги по всему городу могут использовать всю коллекцию открытых сценариев библиотеки,  вносить в готовый сценарий необходимые изменения или создавать свои собственные. 

Скачал — и пользуйся

Дети сидят за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / goodluz
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Чтобы подключиться к уроку, ученики скачивают приложение "Московская электронная школа" на планшет или домашний компьютер. Когда учитель запускает урок на своем гаджете, все дети автоматически присоединяются к сценарию. Даже если ребенок заболел и остался дома, он также может войти в сценарий и принять участие в процессе. 

И родителям, и детям

Теперь в каждой московской школе ученики и учителя пользуются электронными дневником и журналом. Библиотека электронных материалов связана с электронным дневником, что очень удобно: чтобы повторить пройденный на уроке материал, надо просто перейти по ссылке из дневника. 

Родители в электронном дневнике могут найти статистику успеваемости школьника. Там же есть домашнее задание, расписание уроков, все оценки и комментарии к ним. Здесь же можно оставить сообщение учителю, классному руководителю или представителю администрации школы, а также связаться с родителями одноклассников ребенка.

Меньше бумажной работы

Урок физики в классе московской школы № 2095 с использованием электронной доски
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В электронном журнале учитель видит свое расписание, рабочие программы, ранее выполненные домашние задания, а также оценки и отметки о посещаемости. В журнале можно одновременно использовать разные оценочные шкалы и формы контроля по каждому предмету. Система позволяет согласовывать проведение контрольных работ. 

Доски, для которых не нужен мел

Интерактивная панель — это большой сенсорный экран, подключенный  к интернету. Учитель управляет ходом урока со своего устройства.

Сам сценарий занятия он составляет для трех носителей: для демонстрации на интерактивной панели, для своего планшета или ноутбука и для устройств учеников. Запущенный сценарий отображается одновременно на этих устройствах, причем на каждом из них, согласно идее авторов сценария, должен находиться свой контент.

Планшеты вместо учебников

Дети. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Некоторые школы закупают часть планшетов для своих учеников, но в основном их приобретают сами родители. 

Планшеты синхронизируются через интернет. Единый источник управления здесь — это планшет учителя, разработанный в России. Связь также идет через электронные журнал и дневник. Все дети имеют привязку к классу.

3D-технологии в помощь

Самоподготовка

В Москве работает онлайн-сервис по самоподготовке для школьников "Мои достижения". Там можно прослушивать вопросы и начитывать ответы, загружать задания с помощью QR-кода, получать консультации специалистов. А еще для школьников разработали виртуальную лабораторию и 3D-тестирование.

В системе школьник получит информацию о своей работе, увидит, по каким темам есть пробелы, какие из них нужно подтянуть. 

Квест вместо лабораторной

Разработали для школьников и виртуальную лабораторию с 3D-диагностикой, пройти которую можно будет в Центре независимой диагностики. "Мы разработали лабораторные по физике. Позже появятся работы по химии и биологии. Создание виртуальной лаборатории позволит превратить процесс выполнения заданий школьниками в увлекательный квест и оценивать их исследовательские навыки и умения", — объяснил заведующий лабораторией Московского центра качества образования Роман Юрковский.

Виртуальные лягушки

Молодой человек в очках виртуальной реальности. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В столичной школе появились технологии виртуальной реальности
В школе № 627 запустили пилотный проект по использованию технологии виртуальной и дополненной реальности. Учебному заведению выделили более 30 комплектов оборудования для уроков физики и биологии. Для того чтобы завести двигатель внутреннего сгорания и наблюдать за его действием в разрезе, школьникам надевают шлем, и они попадают в мир виртуальной реальности.

Технология дополненной реальности известна благодаря игре Pokémon Go. Ученики видят дополнительную информацию, когда наводят смартфон на плакат. Например, рассматривая модель лягушки, дети могут переключаться между наблюдениями за нервной, дыхательной и пищеварительной системами.

Побывать в космосе, не выходя из класса

На курсах повышения квалификации Московского института открытого образования педагогов учат работать с 3D-очками виртуальной реальности и создавать с их помощью учебные проекты. Благодаря этой технической новинке в школах покажут интерактивное видео по урокам истории, обществознания, физики, экологии, искусства и литературы.

Педагоги получат дидактический материал к урокам истории, обществознания, физики, экологии, искусства, мировой художественной культуры, литературы и другим предметам. С их помощью учащиеся смогут, не покидая класса, увидеть объекты, которые раньше были недоступны для личного посещения. 

Школа инноваций

Еще одно составляющее "Московской электронной школы" — проект "Школа новых технологий", совместный проект Департамента образования и Департамента информационных технологий города Москвы, созданный с целью поддержки инновационных преобразований в сфере столичного образования. Он включает серию конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической модернизации школ. Главная цель — превращение школы в современный центр инноваций. Сейчас в проекте 220 учебных заведений, которые проходят ежегодную аттестацию.

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Образование
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