Эксперт: базовый учебник – логичное звено в цепи требований к выпускнику

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол на тему: "Государственный образовательный стандарт: какими должны быть школьные учебники?" прошел в четверг, 31 августа, в МИА "Россия сегодня".

Заместитель ответственного секретаря Координационного совета Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская, принявшая участие во Всероссийском родительском собрании, проходившем накануне на площадке Центра образования №548 "Царицыно", сообщила, что "прежде всего родителей волнует количество издаваемых сегодня учебников".

Уложенные в ранец, они подчас превышают вес самого ребенка. Это серьезная проблема медицины, психологии, специалистов ряда отраслей. Второй момент – содержание. Оно, как утверждает спикер, вызывает нарекания в связи с некорректностью, "обилием технических, орфографических ошибок и заканчивая терминологией".

"Иногда кажется, что это не образовательное пособие, а договор с каким-то банком о кредитных взаимоотношениях, когда читающий этот договор человек не улавливает толка в том, что видит, но понимает, что все это очень кому-то нужно", – поделилась она.

По ее словам, "нелепость некоторых заданий подчас превышает и зашкаливает самые сказочные ожидания". К тому же "приводятся задания, которые лишены не только смысла, но и нравственности".

Говоря о необходимости наполнения единого образовательного пространства соответствующим содержанием, первый вице-президент Управляющей компании "Просвещение" Михаил Кожевников отметил, что "у этого содержания должна быть какая-то база, обязательная для всех".

В этой связи обязательная линейка учебников будет обеспечивать "преемственность между начальной и средней школами, четко выстроенную внутри- и межпредметную логику". Он пояснил, что реализация этих принципов "позволяет детям из разных классов, школ и городов говорить на одном языке, понимая друг друга".

С его точки зрения, Единый госэкзамен, основной государственный экзамен в девятом классе, Всероссийские проверочные работы и унифицированные требования к этому мониторингу "тоже являются элементами единого образовательного пространства". Создание базовых учебников является другим звеном в общей цепи.

Но они ни в коей мере не мыслятся как единственные. "В школах отводится разное число часов на дисциплины. Ученики в разной степени погружаются в них. Поэтому для обеспечения индивидуальной образовательной траектории станет использоваться и набор других пособий, прошедших все необходимые экспертизы", – уточнил эксперт.

Никто не оспаривает необходимость создания единых для нации образовательных скреп, считает заведующий кафедрой педагогической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Виктор Гуружапов. Существует, однако, немало барьеров на пути к воплощению этой идеи.

Так, в методической литературе не найти ответа на вопрос "Что такое учебник?". Есть более или менее сложившееся понимание термина "УМК", учебно-методического комплекта. А его основной элемент остается, увы, неопознанным объектом.

"Может быть, это должен быть не просто учебник, а протоучебник? Или, возможно, создавать его следует как книгу для учителя, а для подростка собирать отдельное пособие? Чтобы уже дальше авторы различных УМК отталкивались бы от этой матрицы?" – заострил проблему спикер.

Отвечая на вопрос, как создание базовых учебников отразится на содержании тестов ЕГЭ, эксперт Русского академического фонда Людмила Букалерова подчеркнула важность проблемы согласования "начинки" учебников и контента тестовых заданий.

"С чем сейчас сталкиваются поступающие? Дополнительные экзамены для абитуриентов касаются программ по истории, обществознанию, английскому. Необходимо, чтобы учебники, по которым дети будут готовиться в вуз, соответствовали вопросам на экзаменах, которые они сдают", – напомнила она.



