Международный фестиваль смелых изобретений пройдет в Москве

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более 200 участников со всех континентов соберет самый известный в мире фестиваль изобретений и смелых технических решений – большой международный Maker Faire Moscow.
Ровно на два осенних дня, 9 и 10 сентября, фестиваль объединит сотни конструкторов-любителей и молодых инженеров из десятков стран на площадке Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
"Возможно, это самое грандиозное шоу на Земле – глобальный праздник торжества смелости, креативности, трудолюбия. И в то же время это место встречи тех, кто думает, делает и делится опытом. Или возможность приятно провести выходные всей семьей", – рассказала один из организаторов фестиваля, заместитель руководителя лаборатории цифрового производства НИТУ "МИСиС" Анна Вакулик.
Устройство спроектировано и полностью изготовлено при помощи 3D-печати в стенах лаборатории цифрового производства FabLab НИТУ «МИСиС».
Разработка представляет собой обувь с эластичной подошвой, напечатанной на 3D-принтере, внутри которой находится система вентиляции.
Электронная часть комплекса состоит из микроконтроллера ATmega168 и подключенной к нему системы периферийных устройств: Bluetooth-модуля для связи с управляющим устройством (смартфон), системы микро-вентиляции, обычных аккумуляторов.
При получении сигнала со смартфона пользователя на вентилятор подается питание, и он начинает работать, охлаждая кроссовки.
В настоящее время магистрант работает над окончательной доработкой прототипа, и до конца 2016 года планирует приступить к лабораторным тестам своей разработки.
В рамках Maker Faire Moscow-2017 пройдет открытый лекторий ведущих мейкеров России, США, стран Европы и Азии. На фестивале будут представлены более 100 интерактивных стендов, среди которых манипулятор с нейроинтерфейсом, станок для 3D-резки пенопласта, машины, выращивающие растения и др.
Для юных гостей праздника откроется разветвленная сеть мастер-классов и конкурсов. Их ждет проектирование и запуск ракет и ракетопланов, уличный тир с гигантским средневековым "требуше" и сборкой рыцарских луков из ПВХ-труб, марафон по пайке, fasion-design и шелкография.
В зонах фестиваля представлены "темная комната" со светоизлучающими проектами, футуристичное танцевальное шоу, интерактивная аллея мейкерских проектов Maker Alley, экспозиция инфраструктуры мейкерского сообщества – от школ до бизнес-акселераторов, от производителей-кустарей до больших компаний.
Посетители смогут окунуться в мир популярной науки, традиционного рукоделия, умных машин, впечатляющего дизайна и самобытных арт-объектов. Диапазон воркшопов – от ремесел до робототехники, от гончарного круга до 3D принтера, от самодельных гаджетов до интернета вещей.
"Maker" (в переводе – "человек, которой что-то создает") явление столь же древнее, как и сам человек. Мейкеры XXI века в мире, где многое можно купить за деньги, предпочитают создавать вещи своими руками. Чаще всего мейкерами движет любопытство и вызов "Смогу ли я?", чем желание заработать или прославиться.
Идеологи мейкерского движения во главе с Дэйлом Доэрти считают, что оно может трансформировать образовательный опыт студентов и познакомить их с практикой создания инноваций через игру и изобретательство.
Гуру изобретателей, основатель журнала "Make: Magazine" Дэйл Доэрти выступит 9 сентября 2017 года в НИТУ "МИСиС" в рамках международного фестиваля Maker Faire Moscow-2017. Темой его выступления станет "Maker Сity: экосистема мейкерства и развитие города".
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.
На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.
На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.
На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.
На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?
На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.