Международный фестиваль смелых изобретений пройдет в Москве

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более 200 участников со всех континентов соберет самый известный в мире фестиваль изобретений и смелых технических решений – большой международный Maker Faire Moscow.

Ровно на два осенних дня, 9 и 10 сентября, фестиваль объединит сотни конструкторов-любителей и молодых инженеров из десятков стран на площадке Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

"Возможно, это самое грандиозное шоу на Земле – глобальный праздник торжества смелости, креативности, трудолюбия. И в то же время это место встречи тех, кто думает, делает и делится опытом. Или возможность приятно провести выходные всей семьей", – рассказала один из организаторов фестиваля, заместитель руководителя лаборатории цифрового производства НИТУ "МИСиС" Анна Вакулик.

Кроссовок с «кондиционером» внутри © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Устройство спроектировано и полностью изготовлено при помощи 3D-печати в стенах лаборатории цифрового производства FabLab НИТУ «МИСиС». © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Устройство спроектировано и полностью изготовлено при помощи 3D-печати в стенах лаборатории цифрового производства FabLab НИТУ «МИСиС». © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Разработка представляет собой обувь с эластичной подошвой, напечатанной на 3D-принтере, внутри которой находится система вентиляции. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Разработка представляет собой обувь с эластичной подошвой, напечатанной на 3D-принтере, внутри которой находится система вентиляции. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Электронная часть комплекса состоит из микроконтроллера ATmega168 и подключенной к нему системы периферийных устройств: Bluetooth-модуля для связи с управляющим устройством (смартфон), системы микро-вентиляции, обычных аккумуляторов. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария Электронная часть комплекса состоит из микроконтроллера ATmega168 и подключенной к нему системы периферийных устройств: Bluetooth-модуля для связи с управляющим устройством (смартфон), системы микро-вентиляции, обычных аккумуляторов. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария При получении сигнала со смартфона пользователя на вентилятор подается питание, и он начинает работать, охлаждая кроссовки. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария При получении сигнала со смартфона пользователя на вентилятор подается питание, и он начинает работать, охлаждая кроссовки. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария В настоящее время магистрант работает над окончательной доработкой прототипа, и до конца 2016 года планирует приступить к лабораторным тестам своей разработки. © Пресс-служба НИТУ МИСиС, Бродская Мария В настоящее время магистрант работает над окончательной доработкой прототипа, и до конца 2016 года планирует приступить к лабораторным тестам своей разработки. /

В рамках Maker Faire Moscow-2017 пройдет открытый лекторий ведущих мейкеров России, США, стран Европы и Азии. На фестивале будут представлены более 100 интерактивных стендов, среди которых манипулятор с нейроинтерфейсом, станок для 3D-резки пенопласта, машины, выращивающие растения и др.

Для юных гостей праздника откроется разветвленная сеть мастер-классов и конкурсов. Их ждет проектирование и запуск ракет и ракетопланов, уличный тир с гигантским средневековым "требуше" и сборкой рыцарских луков из ПВХ-труб, марафон по пайке, fasion-design и шелкография.

В зонах фестиваля представлены "темная комната" со светоизлучающими проектами, футуристичное танцевальное шоу, интерактивная аллея мейкерских проектов Maker Alley, экспозиция инфраструктуры мейкерского сообщества – от школ до бизнес-акселераторов, от производителей-кустарей до больших компаний.

Посетители смогут окунуться в мир популярной науки, традиционного рукоделия, умных машин, впечатляющего дизайна и самобытных арт-объектов. Диапазон воркшопов – от ремесел до робототехники, от гончарного круга до 3D принтера, от самодельных гаджетов до интернета вещей.

"Maker" (в переводе – "человек, которой что-то создает") явление столь же древнее, как и сам человек. Мейкеры XXI века в мире, где многое можно купить за деньги, предпочитают создавать вещи своими руками. Чаще всего мейкерами движет любопытство и вызов "Смогу ли я?", чем желание заработать или прославиться.

Идеологи мейкерского движения во главе с Дэйлом Доэрти считают, что оно может трансформировать образовательный опыт студентов и познакомить их с практикой создания инноваций через игру и изобретательство.

Гуру изобретателей, основатель журнала "Make: Magazine" Дэйл Доэрти выступит 9 сентября 2017 года в НИТУ "МИСиС" в рамках международного фестиваля Maker Faire Moscow-2017. Темой его выступления станет "Maker Сity: экосистема мейкерства и развитие города".