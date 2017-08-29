Меркулова: в каждой новации учитель видит очередную карательную меру

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. У российской школы есть целый ряд проблемных зон, с которыми она вступит и в наступающий учебный год. Одна из таких зон — недоверие учителя реформам. Об этом председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова заявила в ходе круглого стола в формате видеомоста Москва – Казань на тему: "Модель национальной системы учительского роста и проект уровневого профессионального стандарта педагога: вопросы для обсуждения".

"Обсуждая профессионализм учителя, нужно помнить, что есть целый ряд проблемных зон, с которыми мы должны будем вступать в первое сентября и встречать учебный год", – заявила лидер профсоюза, выступая на круглом столе, который прошел в понедельник, 28 августа, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Говоря о модели национальной системы учительского роста, разработка которой будет продолжаться до 2020 года, она подчеркнула: "Главное, чтобы все, что мы сегодня обсуждаем и в ближайшее время будем осуществлять, учительство воспринимало как желание сообщества и системы образования сделать что-то полезное для учителей".

Вместе с тем, по ее словам, "так сложилось, что каждое новшество учитель воспринимает с ужасом, что это будет очередная карательная мера". По ее мнению, "этого быть категорически не должно".

Утвержденная в августе 2017 года приказом министра образования и науки РФ "дорожная карта" по формированию и введению национальной системы учительского роста предусматривает два ключевых аспекта. "Проведение диагностических исследований уровня освоения учителем предметных компетенций, это, во-первых. И, во-вторых, вопрос, который обсуждается два года, о занятии преподавателем двух должностей – старшего и ведущего учителя", – напомнила она.

"По поводу диагностики хочу сказать, что сегодня использование этого, я бы сказала, действа пока не предусмотрено… Потому что существующие на данный момент приказ и положение министерства такого новшества не предусматривают. Поэтому меня немножко беспокоит, когда у нас некоторые субъекты федерации с этим торопятся", – отметила лидер профсоюза.

Она рассказала, что с первого сентября проводится диагностика уровня подготовленности наставников по двум предметам – математике и русскому языку. "Еще раз обозначаю: все это должно быть исключительно добровольно. Я обращаю внимание всех участников этого мероприятия – никоим образом не допускать принудительного характера тестирования педагогов", – добавила спикер.

По ее словам, принятый порядок аттестации "не предусматривает возможности учета итогов тестирования". Несмотря на это, в штабе профсоюза посчитали необходимым пойти навстречу педагогам, получившим в нем максимум баллов.

"Мы предложили коллегам из Минобрнауки новый проект отраслевого соглашения между министерством и профсоюзом, а также продублировать это соглашение в регионах, чтобы через него дать возможность учителям, которые получат очень высокий результат, пройти эту диагностику по их собственному желанию", – сообщила она.

Напомнив, что "принцип тестирования строго доброволен, а итоги теста должны быть известны только тем, кто его проводит", глава профсоюза внесла предложение о необходимости оказывать "индивидуальную помощь в повышении квалификации тем учителям, чьи результаты в тесте не столь положительны".

"У нас много проблем в этой сфере. Предстоит очень серьезная работа в подготовке всех новшеств, но если не будет серьезных дополнительных финансовых инвестиций в систему, вряд ли что-нибудь получится", – заключила участница круглого стола.



