Рубцов: педагоги сами должны решить, как оценивать их работу

МОСКВА, 28 авг ‒ РИА Новости. Ректор Московского государственного психолого-педагогического университета, один из руководителей Ассоциации "Педагог XXI век" Виталий Рубцов призвал российских педагогов "включиться" в разработку критериев оценки для определения своей квалификации.

"Национальная система учительского роста ‒ это "дорожная карта" повышения квалификации учителя, и она должна четко контролироваться самим профессиональным педагогическим сообществом", ‒ заявил он в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной обсуждению модели национальной системы учительского роста.

В рамках разработки национальной системы учительского роста и уровневого профессионального стандарта педагога педагогическая ассоциация "Педагог XXI века" пригласила профессиональное педагогическое сообщество и общественность к открытой дискуссии.

Как отметил Виталий Рубцов, "ассоциация создавалась усилиями педагогов-новаторов, которые понимают специфику педагогической профессиональной деятельности и хотят, чтобы им доверяли". "Доверие педагога – это и есть путь, когда сам учитель включается в разработку критериев оценки и инструментов оценки для определения своей квалификации", ‒ подчеркнул спикер.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года. Для введения профстандарта предлагается обсуждать три градации — учитель, старший учитель (учитель-методист) и ведущий учитель (учитель-наставник).

По словам Виталия Рубцова, "в доработке профессионального стандарта педагога активно участвовало профессиональное сообщество, и первая опорная точка заключается в том, что в стандарте была заложена уровневая система профессиональных действий".

Он пояснил, что уровни не придуманы, они соотнесены с профессиональным ростом педагога. "Уровни могут быть прописаны как в горизонтальном (рост квалификации педагога без изменения его должности), так и в вертикальном направлении (изменение должности педагога в связи с появлением новых трудовых функций)" ‒ сказал он, добавив, что фактически учитель получает два измерения для профессионального роста.



