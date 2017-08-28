PISA: школа уделяет много внимания заучиванию, но мало ‒ пониманию

Третья международная конференция по вопросам оценки качества образования, организатором которой выступает Рособрнадзор, пройдет в Москве 7 сентября и соберет ведущих мировых экспертов в этой области. В преддверии автор исследования PISA и директор Департамента по образованию Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Андреас Шляйхер рассказал РИА Новости о том, как будут меняться требования к школьным знаниям.

Google в помощь

‒ Наиболее ярким событием Московского салона образования стало Ваше заявление о планах с 2020 года ввести проверочные работы для учеников с разрешением использования интернета. Поясните, пожалуйста, какие знания вы собираетесь проверять у школьников, если они все смогут запросить в поисковой системе?

‒ Пока мы не готовы сказать, когда станут возможны тесты с доступом в интернет. Но я думаю, это неизбежно. С помощью смартфона можно в считанные секунды ответить на большую часть сегодняшних школьных тестов. Если мы хотим, чтобы наши дети были умнее смартфонов, то и тесты должны требовать большего, чем простое воспроизводство информации.

Пусть ученики научатся экстраполировать свои знания и творчески использовать их в незнакомой ситуации. Просто знание предмета уже давно не так важно – действительно, все можно найти в Google или Weibo. Ценится умение применить свои знания.

На данный момент во время большинства тестов пользование интернетом запрещено, чтобы ученики не могли подсмотреть ответы на вопросы. Будущие испытания должны быть такими, чтобы даже с доступом в интернет результаты надежно показывали уровень знаний учащихся.

‒ А как же стихи, исторические даты, математические формулы, языковые правила? Теряется смысл их заучивать. Вы не опасаетесь, что подобное нововведение может обесценить знание?

‒ Сколько из этих исторических дат и математических формул вы помните сейчас? Причина, по которой мы забываем выученное в школе, заключается в том, что школа уделяет слишком много внимания знанию материала как такого, но слишком мало – его осмыслению и пониманию.

Сегодняшняя система обучения охватывает огромные пространства информации, но только поверхностно. Если учащиеся смогут мыслить как историки или математики, если они начнут вникать в понятийные основы предмета, то смогут гораздо лучше усвоить важные цифры и факты.

Примечательно, что большинство успешных систем образования в рамках PISA ставят своей целью приобретение сложных навыков мышления более высокого порядка, а многие – применение этих навыков к реальным проблемам. В этих странах учителя постоянно побуждают учеников к осмыслению информации, задают вопросы "Кто прав?", "Почему ты так думаешь?", "Объясни, почему…?" и пр.

‒ Но есть бедные школы, где компьютеров практически нет, но есть талантливые педагоги. Согласитесь, что даже одаренные ученики таких школ могут показать более низкий результат, чем дети, обладающие компьютерной грамотностью?

‒ Думаю, что технологии являются прекрасным подспорьем в работе хорошего учителя, но они не могут служить заменой слабой методике преподавания.

Долой когнитивную рутину

‒ Результаты исследования PISA показывают, что сильная сторона российских школьников ‒ задания на предметное содержание дисциплины, а слабая ‒ задания, требующие творческого использования знаний. На ваш взгляд, это нуждается в коррекции?

‒ Да, задача состоит не только в том, чтобы дать учащимся больше знаний, но и подготовить их к новым реалиям. Мир стремительно меняется, возрастает нестабильность, многие явления усложняются. Когда-то мы считали, что полученных в школе знаний нам хватит на всю жизнь. Преподавание материала и развитие рутинных когнитивных навыков стояли тогда в центре системы обучения.

Сейчас рутинные когнитивные навыки давно усвоены компьютерами, поэтому необходимо перенести акцент на то, чтобы обеспечить людям возможность учиться на протяжении всей жизни и овладевать различными знаниями.

В школах дети должны учиться жить в постоянно меняющихся условиях ‒ овладевать профессиями, которые еще не появились, справляться с социальными проблемами, которые могут возникнуть, использовать технологии, которые еще не изобретены…

Успех обучения уже давно состоит не столько в том, чтобы получить знания, сколько в умении обобщить полученную информацию на междисциплинарном уровне и творчески применить ее в новых условиях.

Поэтому основой обучения должно стать приобретение навыков мышления – творческого, критического мышления, решение задач, способность размышлять и делать выводы, а также рабочие навыки (в том числе коммуникативность и умение сотрудничать) и инструменты (включая способность распознавать и использовать потенциал новых технологий).

‒ Какие черты характера школьника окажутся наиболее ценными в новой педагогической ситуации?

‒ Чем более независимым становится мир, тем больше требуется организаторов и людей, умеющих работать в команде. Инновации редко являются продуктом одиночек, работающих в изоляции. Это результат сотрудничества, объединения и интеграции знаний.

Следовательно, все большую роль играют социальные и эмоциональные навыки. Они необходимы для достижения целей, общения и работы с другими людьми, управления эмоциями. К ним можно отнести такие черты характера, как упорство, отзывчивость, внимательность, этика, смелость и лидерство. Именно этим качествам уделяется внимание в элитных школах, где мне удалось побывать.

‒ По вашему мнению, в обычных школах этому мало уделяется внимания?

‒ В большинстве случаев формирование характера ученика – это вопрос удачи, в зависимости от того, насколько такая задача важна для учителя. Очень незначительное число систем образования ставят во главу угла формирование личности учащегося.

Проблема в том, что развитие этих качеств требует совсем другого подхода к обучению, требует преподавателей другого уровня. В тех странах, где обучение сводится к передаче стандартных знаний, допустима работа учителей со средним уровнем квалификации. А там, где уровень преподавания невысок, государство имеет привычку диктовать учителям, что и как они должны делать, применяя "промышленные" методы организации труда для получения желаемых результатов.

Сегодня мы должны превратить преподавание в сферу деятельности специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и действующих в автономном режиме в благоприятной профессиональной среде.

Но такие люди не смогут стать легко заменимыми винтиками и работать в школах, организованных по принципу тейлоризма, где все зависит от административных форм отчетности, бюрократических систем командования и управления. Чтобы привлечь людей нужного уровня, необходимо иначе организовать работу современной школы, заменив бюрократический и административный контроль профессиональными формами контроля.

Предвкушая будущее

‒ Не могли бы вы провести грань между прошлым школьного образования и его будущим?

‒ Если в прошлом главным было получение знаний, то в будущем – умение самостоятельно производить знания.

Прошлое тоже не было единообразным. Существовало разделение преподавателей и материала по дисциплинам, учащиеся имели разные ожидания в отношении будущей карьеры. Прошлое могло быть изолировано: учащиеся были ограничены стенами школы, отстранены от остального мира, школы не вовлекали в процесс обучения семьи и не стремились сотрудничать с другими школами. Будущее требует интеграции, с упором на интеграцию предметов и учащихся.

Оно также требует связи с реальным миром, современными проблемами, открытости богатым ресурсам окружающего мира. Мощная образовательная среда постоянно создает условия для сотрудничества, находит новые пути для наращивания профессионального, социального и культурного капитала. Происходит обмен опытом между семьями и сообществом, вузами, компаниями и, в особенности, другими школами и образовательными средами.

Здесь главное – создание инновационного партнерства. Изоляция в мире сложных образовательных систем может серьезно ограничить потенциал.

‒ Ваш прогноз: лидеры и аутсайдеры исследования PISA через 10-15 лет.

‒ Мир больше не делится на процветающие страны с хорошим образованием и бедные страны со слабыми системами образования. В ближайшие 15 лет в лидеры выйдут те страны, которые ставят образование в число приоритетных задач и считают его ключевым условием преобразования общества.

Кроме того, я думаю, что появится разделение между образовательными системами, считающими угрозой альтернативное мышление, и теми, кто открыт миру и готов перенимать опыт других стран.

Международная конференция, посвященная вопросам оценки качества образования, проводится в Москве по инициативе Рособрнадзора в третий раз. Темой первой конференции 2015 года стала "Эволюция оценки качества образования", в ходе нее участники обсудили глобальные тенденции и основные вызовы, стоящие перед мировым сообществом в этой области.

Вторая конференция, прошедшая в 2016 году, "Использование результатов исследований качества образования – проблемы и перспективы" была посвящена практическим вопросам использования результатов оценки качества образования для развития школ и системы подготовки педагогических кадров.

Темой третьей международной конференции, которая пройдет 7 сентября, стало "Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение". Ее участники поделятся своим управленческим опытом в сфере школьного образования и обсудят лучшие практики, позволяющие добиться высоких образовательных результатов, создание современного образовательного пространства. Участие в конференции примут представители международных агентств и ассоциаций, отвечающих за оценку качества образования, а также руководители профильных ведомств и ведущие эксперты из России и 13 зарубежных стран.

Справка: PISA (Programme for International Student Assessment) – Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. PISA – тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошел в 2000 году. Тест организует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).