ФИПИ опубликовал проекты материалов госэкзаменов 2018 года

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) 2018 года сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"ФИПИ опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2018 года, который сдают выпускники 11 классов, и основного государственного экзамена для выпускников 9 классов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году. Согласно релизу, полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.

Сообщается, что опубликованные проекты не предполагают изменения в 2018 году структуры и содержания материалов ЕГЭ по биологии, географии, истории, математике и иностранным языкам. Но, например, в экзаменационной работе по литературе введена четвертая тема сочинения, в работу по русскому языку включено задание базового уровня, проверяющее знание лексических норм современного русского литературного языка, а в работу по физике добавлено задание, проверяющее знание элементов астрофизики.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2018 года.