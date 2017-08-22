ФИПИ опубликовал проекты материалов госэкзаменов 2018 года

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) 2018 года сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Отмечается, что эти документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ и преподавателям составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году. Согласно релизу, полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2018 года.