МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Рособрнадзор проанализировал все предложения о совершенствовании ЕГЭ, которые поступили в ведомство в 2017 году. Чаще всего россияне предлагали скорректировать расписание экзаменов и усовершенствовать процедуру рассмотрения апелляций, причем в самой организации проведения экзамена второй год подряд ведомство попросили ничего не менять, сообщила пресс-служба федеральной службы по надзору.

Ранее в июле сообщалось, что Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Предложения принимались до 11 августа 2017 года, а обо всех возможных изменениях в ведомстве обещали объявить до 1 сентября.

"Большинство предложений 2017 года носило организационный характер. Среди наиболее популярных были предложения по корректировке расписания ЕГЭ, совершенствованию процедуры рассмотрения апелляций, поданных участниками ЕГЭ… Как и в прошлом году, поступили также предложения больше ничего не менять в организации ЕГЭ, сохранив действующий порядок проведения экзаменов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что замечания и пожелания по улучшению ЕГЭ Рособрнадзор ежегодно собирает после завершения основного периода экзаменационной кампании. В этом году обращений поступило в два раза меньше, чем в прошлом году (около 200) и в десять раз меньше чем в 2014 (около 1000).

"Все поступившие предложения внимательно изучены специалистами Рособрнадзора и будут учтены нами в дальнейшей работе. Последние два года предложения граждан по корректировке ЕГЭ не носят революционный характер и касаются в основном незначительных уточнений процедуры. Это говорит о том, что система ЕГЭ устоялась, и в обществе отсутствует запрос на внесение в нее радикальных изменений", – приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.