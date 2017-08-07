В СФУ начнут готовить специалистов для Универсиады 2019 года

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. С нового учебного года в Институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета (СФУ) запустят магистерскую программу "Управление и эксплуатация спортивных сооружений". В ее рамках будут готовить специалистов по управлению спортивными объектами и организации спортивно-зрелищных мероприятий, сообщает пресс-служба СФУ.

Инициатором открытия магистратуры стал Общественный совет при Министерстве спорта Красноярского края. Создание новой образовательной программы продиктовано актуальными задачами развития региона в связи с подготовкой к XXIX Всемирной зимней универсиаде.

"К Универсиаде в городе появится большое количество спортивных объектов. После 2019 года они станут наследием, об эффективности использования которого необходимо задумываться уже сейчас", – сказал руководитель магистерской программы, доцент Института физической культуры, спорта и туризма Александр Чикуров.

Стадионы, арены и спорткомплексы со временем нужно будет переориентировать под нужды жителей края. "Отсюда и возникает необходимость в профессиональных кадрах, сведущих в области физической культуры и эксплуатации спортивных сооружений", – добавил он.

По мнению экспертов, выпускникам-управленцам от спорта гарантировано трудоустройство. Помимо появления в крае новых объектов, это связано с новыми требованиями к руководящим должностям – а именно, наличием профессионального образования.

Зимняя Универсиада 2019 года – всемирные международные студенческо-молодёжные соревнования, проведение которых запланировано со 2 по 12 марта 2019 года в российском городе Красноярске. Ранее Зимние универсиады ни в СССР, ни в России не проводились.



