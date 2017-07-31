Москвичи завоевали три медали на Международной биологической олимпиаде

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московские школьники выиграли три медали на Международной биологической олимпиаде, сообщает сайт mos.ru. Татьяна Пашковская из школы № 192 завоевала золото. Ученик школы № 171 Илья Седлов удостоился серебряной медали, а Никита Егоркин из школы № 1567 добавил в копилку сборной бронзу.

Международная биологическая олимпиада прошла с 24 по 29 июля в британском городе Ковентри. Всего в интеллектуальных соревнованиях приняли участие 260 школьников из 67 стран. Россию на олимпиаде представляли четверо ребят, и все они вернулись с наградами.