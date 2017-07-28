ОНФ предлагает провести 1 сентября в школах страны "урок России"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложит Минобрнауки провести 1 сентября в российских школах "урок России", на котором известные выпускники расскажут историю своего успеха.

"В День знаний, 1 сентября, активисты Народного фронта предлагают провести в школах страны акцию "урок России". С такой инициативой ОНФ обратится в Министерство образования и науки", – сообщила в пятницу пресс-служба ОНФ.

Активисты движения предлагают, чтобы на первом уроке в новом учебном году перед учениками выступили известные выпускники этих школ, которые бы поделились историей своего успеха и рассказали, как достигли мастерства в своем деле.

Как отметила член центрального штаба ОНФ зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, в Народном фронте хотят, чтобы школьники увидели: известные люди, которые сейчас, каждый по-своему, влияют на жизнь в регионе, когда-то сидели за партами, и то, что они родились далеко от столичных городов, не помешало им стать профессионалами.

"Мы хотим сделать первый урок для ребят по-настоящему мотивирующим – на учебу, на активность, на неравнодушие. Хотим, чтобы они напрямую пообщались с теми, кто своим примером доказывает: насыщенная, осмысленная жизнь – это результат активной позиции, в том числе по отношению к тому, что происходит вокруг тебя, на твоей малой родине", – цитирует пресс-служба слова Духаниной.

В пресс-службе уточнили, что региональные отделения уже начали подготовку к акции, заручившись поддержкой известных на местах активистов и экспертов ОНФ, которые выразили готовность пообщаться со школьниками.