Васильева: механизм проведения экспертизы учебников определят к 1 сентября

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Схема, по которой будет осуществляться экспертиза учебников, определится к 1 сентября, рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Мы имеем поручение президента, которое очень четко определяет временные рамки: а именно 1 сентября, когда мы должны… дать четкую схему, как будет осуществляться экспертиза. Второе — определить базовое содержание наших учебников", — сказала Васильева.

Она отметила, что ранее экспертиза учебников проводилась издательствами, которыми заказывалось учебное пособие, после чего учебник вносился в федеральный реестр, то есть ситуация была полностью коммерциализирована.

"Подходы к экспертизе остаются с точки зрения логики те же, только крен будет другим: это образование в российской школе, не коммерческая составляющая", — отметила министр.