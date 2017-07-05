Минобрнауки разработает базовые электронные учебники по истории и географии

СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Минобрнауки планирует в ближайшее время разработать электронные версии базовых школьных учебников по истории и географии, сообщила в среду журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Ранее директор школы из села Краснополка Ульяновской области во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал президенту, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации. Путин сказал, что по некоторым дисциплинам срок эксплуатации учебника можно продлевать, но для некоторых других учебников это не имеет смысла. Кроме того, был поднят вопрос об отсутствии в России единого образовательного пространства, что создает дополнительные проблемы для обучения школьников. Президент заявил, что подумать об использовании опыта СССР, когда в школах действовал единый базовый учебник, можно.

Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что школьные учебники нуждаются в постоянном обновлении, особенно — материалы по истории, однако для продления службы пособий можно было бы публиковать их обновленные версии в интернете, что сэкономило бы средства образовательных учреждений.

"На сегодняшний день, конечно, мы должны привести в соответствие с временем учебники географии, истории. Сейчас мы сможем сделать в электронном виде. Потому что вряд ли носители бумажные смогут прийти в школу в сентябре", — сказала Васильева.

Она также пояснила, что новые базовые учебники 2-3 линейки должны будут написаны по каждому предмету, исходя из стандартов концепции преподавания и базового содержания.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех — основного курса, базового и углубленного, взяв за основу лучшие программы, при этом сократив их общее количество. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов.