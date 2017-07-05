Минобрнауки разработает базовые электронные учебники по истории и географии

СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Минобрнауки планирует в ближайшее время разработать электронные версии базовых школьных учебников по истории и географии, сообщила в среду журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Опрошенные РИА Новости эксперты высказывали мнение, что школьные учебники нуждаются в постоянном обновлении, особенно — материалы по истории, однако для продления службы пособий можно было бы публиковать их обновленные версии в интернете, что сэкономило бы средства образовательных учреждений.
Она также пояснила, что новые базовые учебники 2-3 линейки должны будут написаны по каждому предмету, исходя из стандартов концепции преподавания и базового содержания.
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех — основного курса, базового и углубленного, взяв за основу лучшие программы, при этом сократив их общее количество. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов.