Систему учительского роста впервые опробуют осенью в 13 регионах России

СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. Апробация системы учительского роста пройдет осенью в 13 регионах России, сообщила замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина на конференции о развитии системы оценки качества образования.

"На первом этапе разработки и введения федеральных оценочных материалов мы планируем, что в эту работу будут включены лишь 13 субъектов… Это станет первым этапом выстраивания системы учительского роста", — сказала Синюгина.

"Чтобы эта система была не только представлена, но и реально начала реализовываться, работать и приносить системе нужный результат, нам необходимо работать над профессиональными стандартами педагога. Это позволит выделить уровни квалификации и построить модель профессионального роста от выпускника колледжа до учителя-наставника", — пояснила она.

Согласно материалам из презентации главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, первыми регионами, которые внедрят эту систему уже в 2017 году станут Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушения, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается результатами аттестаций. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года.