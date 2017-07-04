Систему учительского роста впервые опробуют осенью в 13 регионах России

СОЧИ, 4 июл — РИА Новости. Апробация системы учительского роста пройдет осенью в 13 регионах России, сообщила замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина на конференции о развитии системы оценки качества образования.
"На первом этапе разработки и введения федеральных оценочных материалов мы планируем, что в эту работу будут включены лишь 13 субъектов… Это станет первым этапом выстраивания системы учительского роста", — сказала Синюгина.
Согласно материалам из презентации главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, первыми регионами, которые внедрят эту систему уже в 2017 году станут Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушения, Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству сформировать систему учительского роста и предусмотреть обучение преподавателей методам воспитания и социализации учащихся. Система учительского роста направлена на установление уровня профессионализма, который подтверждается результатами аттестаций. Глава Минобрнауки Ольга Васильева позднее сообщала, что разработка системы учительского роста будет продолжаться до 2020 года.