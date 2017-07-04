Синюгина: Минобрнауки обсудит возможность введения ОБЖ с 5-6 классов

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Минобрнауки РФ рассмотрит возможность введения уроков ОБЖ с 5 или 6 класса после результатов исследования качества образования по этому предмету, сообщила журналистам замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор провел исследование качества образования по предмету ОБЖ, оценив уровень подготовки и поведения в быту при различных жизненных ситуациях у более 60 тысяч школьников. Как рассказал глава Центра национальных и международных исследований качества образования Рособрнадзора Сергей Станченко, по результатам исследования Рособрнадзор будет рекомендовать вводить предмет ОБЖ как обязательный с 5-6 классов, тогда как сейчас он преподается с 8-го класса.

"Мы в принципе работаем над совершенствованием содержания образования, и введение еще одного предмета в более ранних классах обучения, конечно же, это требует обсуждения. И мы это будем вместе с коллегами, конечно, делать", — сказала Синюгина.

Она пояснила, что эти предложения требуют серьезной проработки, так как подобные нововведения потребуют изменений в образовательных программах, учебниках, а также соответствующей подготовки учителей. "Поэтому это, скажем, некое прогнозное перспективное направление, которое требует очень серьезной подготовки на федеральном и региональном уровне", — заключила замминистра.