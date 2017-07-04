Рособрнадзор: не стоит убирать тестовую часть из ЕГЭ по иностранным языкам

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Исключать тестовую часть в ЕГЭ по иностранным языкам нет необходимости, специфика предмета позволяет ее сохранить, сообщил во вторник журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Ранее из системы ЕГЭ Рособрнадзор исключил тестовые части по всем предметам, кроме иностранного языка: теперь экзаменационные материалы содержат больше творческих заданий.

"Сегодня специалисты говорят, что по иностранному языку такой необходимости нет. Но мы готовы к обсуждению", — сказал Кравцов.

"Есть определенные методики в каждом предмете. Вот для английского языка – и об этом говорят методисты, ученые – такие задания могут сохраняться. И когда мы изучали английский, такие задания были. Поэтому это специфика, как говорят специалисты, иностранных языков", — пояснил он.

Кравцов также напомнил, что ведомство начало сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. Предложения Рособрнадзор будет принимать до 11 августа 2017 года, а обо всех возможных изменения объявлено будет до 1 сентября.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.