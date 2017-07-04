Васильева: результаты ВПР нужны для помощи школам со слабыми результатами

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева призвала не заниматься "жесткой дрессурой" при проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР), а использовать их результаты для помощи школам со слабыми результатами.

Ранее сообщалось, что около 95% всех российских школ приняли участие в написании Всероссийских проверочных работ. Это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

"Мы должны, прежде всего, на основании проверочных работ не заниматься жесткой дрессурой, а помогать изо всех сил тем школам, которые показали более слабые результаты", — сказала Васильева на межрегиональной конференции, посвященной развитию системы оценки качества образования.

По мнению министра, система школьного образования требует стимула к развитию, а не насильственных действий. "Поэтому я призываю все оценочные процедуры использовать в дальнейшей деятельности, а самое главное – давать позитивное движение вперед", — сказала она.

По мнению Васильевой, при выявлении проблемных школ, нужно привлекать хороших директоров и педагогов, которые демонстрируют высокие результаты и могут как наставники показать этой школе примеры из своей практики.

"В новой модели контрольной деятельности нет необходимости проверять постоянно школы, которые показывают высокие результаты в своей работе. Это пустая трата времени, на мой взгляд… Предлагаю сделать акцент только на те школы, где результаты необъективные и очень низкие", — отметила глава Минобрнауки.