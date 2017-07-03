Рособрнадзор проведет исследование качества образования по литературе и МХК

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Рособрнадзор поведет национальное исследование качества образования (НИКО) по литературе и МХК, сообщил журналистам глава Центра национальных и международных исследований качества образования Сергей Станченко.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор проведет исследование качества образования по предмету ОБЖ и физкультуре. "У нас запланирована еще литература и МХК", — сказал Станченко.

Национальные исследования качества образования — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.