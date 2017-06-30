Кузьминов: бумажному учебнику осталось жить пять лет

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Церемония награждения финалистов заочного тура победителей и призеров Всероссийского конкурса "Школа навыков XXI века" состоялась в пятницу, 30 июня, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Более 200 команд педагогов из 39 регионов России предложили свое видение новых моделей образования, нацеленных на поддержку инновационного педагогического и организационно-управленческого проектирования при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Cоорганизатором конкурса выступил Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", инвестировавший в проект 2 млрд рублей.

"Наша задача – сделать этот конкурс массовым", – рассказал в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия президент и председатель правления Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Герман Греф. Отметив, что "это был пробный шар", он сообщил, что уже в следующем году бонусы для победителей будут увеличены.

По его словам, все проекты – победители конкурса "Школа навыков XXI века" реализуются "как стартапы и могут быть прекрасным бизнесом".

Спикер высоко оценил реализуемый в северной столице проект "Петербургская школа-парк", вошедший в число победителей конкурса в номинации "Модель организации (идея/проект)".

"Я не знаю, что может быть лучше в образовании, чем когда мама троих детей берет их образование в свои руки, ищет единомышленников и организует его совершенно особенно и совершенно по-другому. Можно только мечтать учиться в такой школе", – адресовал он свои поздравления автору проекта Варваре Кучук.

Наша общеобразовательная школа не сможет в ближайшие годы продолжать свою деятельность в прежнем виде, полагает ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.

"Школа, основанная на заучивании, уйдет", – прогнозирует он, а "бумажному учебнику осталось жить пять лет".

Учебные книги в классическом виде, с его точки зрения, "должны иметь твердое ядро, которое позволяет ребенку переходить из одной школы в другую, менять образовательные программы". И в этом смысле идея единого учебника, с его точки зрения, "не казарменная, это идея, направленная на обеспечение мобильности в образовании".

Оттолкнувшись от результатов последних международных исследований в области образования, участник пресс-конференции заострил внимание на проблемах, перед которыми столкнулась общеобразовательная школа России.

Каждый четвертый ее выпускник "не полностью осваивает ключевые компетенции". Между тем, статистика по всему миру показывает, что люди, которые не освоили базовые компетенции в школе, вносят в среднем отрицательный вклад в ее экономику. Они "вычитают" из ее казны деньги на социальную помощь, на содержание тюрем и пр.

Это не их индивидуальная проблема, это образовательный брак. "Человек недостоин того, чтобы быть неудачником", – выразил уверенность спикер. Он напомнил, что в результате общественных "недовложений" в образование и ввиду отсутствия индивидуализации, которая есть в других странах, страна теряет 20% трудоспособного населения – теряет их как успешных и креативных людей.

"У нас государство воздействует на школу, наверное, в большей степени, чем во многих других странах. Давайте используем это как рычаг изменений, а не как тормоз", – заключил Кузьминов.