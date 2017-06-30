Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса "Школа навыков XXI века"

Пресс-конференция по итогам Всероссийского конкурса "Школа навыков XXI века" и церемония награждения финалистов заочного тура, победителей и призеров.

Участники:

— президент и председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман ГРЕФ;

— ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ;

— научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак ФРУМИН;

— исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Юлия ЧЕЧЕТ;

— генеральный директор Агентства стратегических инициатив, член конкурсной комиссии Светлана ЧУПШЕВА.

Конкурс проводится впервые, и он уже вызвал активный интерес у профессионального сообщества и общественности. Более 200 команд педагогов из 39 регионов России предложили свое видение новых моделей образования. Командам будут предоставлены гранты и возможности стажировок в центрах лидерских образовательных практик по всему миру. Задачи конкурса – поддержка инновационного педагогического и организационно-управленческого проектирования при реализации ФГОС и создание открытой дискуссионной площадки для обсуждения перспектив развития образования. Какие еще инициативы в области стимулирования изменений в общем и дополнительном образовании детей реализуют организаторы и партнеры конкурса?