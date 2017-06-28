Число не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по английскому снизилось на 25%

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Количество выпускников 2017 года, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по английскому языку, сократилось на четверть, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Рособрнадзор подвёл предварительные итоги ЕГЭ по иностранным языкам, который проходил в основной период экзаменов 2017 года. По данным ведомства, подавляющее большинство участников экзамена выбрали английский язык, его сдавали 64,5 тысячи человек.
"Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 22 балла, сократилось на 25%", — говорится в сообщении.
Кроме того, ЕГЭ по немецкому языку сдавали около 1,5 тысячи участников, по французскому языку – около 1 тысячи участников, по испанскому языку – 163 участника. Результаты этих экзаменов также сопоставимы с результатами прошлого года.
"Формат экзамена по иностранным языкам, включающий устный компонент, прочно утвердился в итоговой аттестации выпускников, которые продемонстрировали в этом году на ЕГЭ хороший результат", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.
В ведомстве также отметили, что благодаря широкомасштабному использованию технологии сканирования работ участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов проверка завершена в сжатые сроки.