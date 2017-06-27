Минобрнауки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций аспирантами

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время заседания Координационного совета при президенте РФ. 29 мая 2016

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минобрнауки предлагает вернуть обязательную защиту диссертаций для аспирантов в 2017 году, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на совместном заседании президиума РАН и совета ректоров.

"Что мы предлагаем сейчас непосредственно в этом текущем году по направлению научной аспирантуры… возвращение диссертации как работы обязательной защиты, оставив на 2018 год контрольные цифры приема, то есть бюджетные цифры приема аспирантуры", — сказала Васильева.

Ранее министр уже заявляла о планах вернуть требование к аспирантуре по обязательной защите диссертации.

В ходе заседания и. о. президента РАН Валерий Козлов поднял вопрос о возвращении прежней формы аспирантуры в академических институтах, какой она была до 2012 года. Он пояснил, что после того как аспирантура стала третьей ступенью образования, институты столкнулись с бюрократией, вызванной необходимостью готовить документы для получения образовательных лицензий.

Министр сообщила, что ведомство предлагает в этом году отменить обязательную аккредитацию образовательным программам аспирантуры для академических институтов.