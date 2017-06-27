Минобрнауки за год почти втрое сократило количество учащихся в третью смену

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Минобрнауки за год практически втрое сократило количество детей, обучающихся в российских школах в третью смену, сообщила замминистра образования и науки Ирина Кузнецова на расширенном заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре.
"Очень хорошие у нас успехи по третьей смене. Так и стояла задача программы к 2018 году – в основном снять проблему с третьей сменой. У нас в прошлом году было 22 с лишним тысячи детей, обучающихся в третью смену. Мы смогли снизить, и на сегодня у нас 8 тысяч 80 детей обучаются в третью смену в трех субъектах Российской Федерации", — сказала Кузнецова.
Кроме того, по ее словам, в этом году по сравнению с прошлым сократилось количество детей, обучающихся во вторую смену с 12,8% до 12,4%. Всего во вторую смену на сегодняшний день в российских школах учится 1 миллион 874 тысячи человека.