Москвичи выбрали авторов лучших советов по подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На портале "Активный гражданин" подвели итоги голосования по конкурсу "ЕГЭ на 100". Школьники, их родители, а также учителя поделились своими советами, которые должны помочь успешно пройти итоговую государственную аттестацию, сообщает сайт mos.ru.

Рекомендации по подготовке к экзамену принимались с марта по электронной почте в любом формате — текст, видео, инфографика. В результате предложения участников оценили 40,24 процента проголосовавших. Остальные затруднились с ответом. Всего своим мнением поделились более 200 тысяч участников проекта "Активный гражданин".

Все советы по подготовке к ЕГЭ соберут воедино и выложат в открытом доступе на сайте Московского центра качества образования.

Первое место в рейтинговой таблице советов (27,47 процента голосов) получила рекомендация ученицы школы № 709 Евгении Черняевой. Она считает, что главный секрет успеха на ЕГЭ заключается в правильном настрое и уверенности в своих знаниях.

"На экзамене внимательно читайте задания, не торопитесь с ответами, но в то же время не затягивайте решение. Правильно распределите силы: две трети времени отдайте на решение, а одну треть оставьте на проверку и оформление работы. Перед тем как вписать ответ — еще раз прочитайте вопрос", — советует Евгения Черняева.

Учитель школы № 2051 Ярослав Галкин предлагает перед сдачей ЕГЭ по информатике изучить демонстрационные варианты экзамена и определить круг задач, которые могут вызвать трудности. Таким темам, по его мнению, необходимо уделить больше внимания и проработать их более тщательно.

"Обязательно обсудите с одноклассниками несколько задач по дороге на экзамен. Не зацикливайтесь на нестандартном номере, а лучше двигайтесь дальше. До экзамена определитесь, на каком языке будете писать программы. Не скупитесь на решение в черновике, если вам не хватит черновиков, то попросите дополнительные листы", — поясняет он. Рекомендации Ярослава Галкина получили поддержку 23,11 процента участников.

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку, нужно полностью сосредоточиться на выполнении тестовых задач, считает учитель школы № 1095 Елена Конюшкевич.

"На аудировании внимательно читайте задание и выделяйте ключевые фразы в диалогах. Начните с беглого чтения предложенного текста и не заостряйте внимание на незнакомых словах. При написании эссе продумайте план и соблюдайте логическую последовательность", — советует педагог. С этим мнением согласились 21,64 процента проголосовавших.

Ученики 5-го "А" класса школы № 1034 считают, что к ЕГЭ нужно начинать готовиться заранее. Оценить уровень своих знаний и проверить, насколько успешно идет подготовка, можно в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. "На экзамене не пытайся списать или попытаться пронести с собой телефон. Прежде чем дать ответ — хорошо подумай", — предупреждают школьники. Предостережение пятиклассников получило поддержку 17,76 процента активных граждан.

О необходимости планирования говорит также Лариса Дворжецкая, учитель немецкого языка школы № 1222. Выпускникам она предлагает распределить свои силы на три периода — до экзамена, во время экзамена и после экзамена.

"Регулярно выполняйте тренировочные и диагностические работы, посещайте консультации педагогов. Давайте себе время отдыхать от подготовки, например смотрите фильмы на немецком языке. Обязательно посетите специальные психологические тренинги. Не учитесь и не нервничайте в последний момент — стресс не даст вам хорошо сдать экзамен. На экзамене подчеркивайте ключевые слова в задании и не пишите все ответы на черновик (только ключевые тезисы)", — рекомендует Лариса Дворжецкая. Эти предложения поддержали 10,02 процента проголосовавших.