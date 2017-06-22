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Образование

Каганов: некоторые школы в РФ поторопились с инклюзией

11:1022.06.2017
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкРабота реабилитационного центра для детейРабота реабилитационного центра для детей
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 570 педагогов из 55 регионов РФ принимают участие в IV Международной научно-практической конференции "Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики", которая открылась в среду, 21 июня, в Московском государственном психолого-педагогическом университете. 

Мама и дочка играют
© Fotolia / Lev Dolgatsjov
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По словам заместителя министра образования и науки РФ Вениамина Каганова, за последние три-четыре года в стране "удалось выстроить понятную систему взаимодействия по вопросам развития инклюзивной культуры и практики на разных уровнях образования".  

"Однако никакой успокоенности и самолюбования в связи с некоторыми успехами на этом направлении быть не должно", – добавил он.  По мнению спикера, "все еще остаются детские дома, где не полностью обеспечивается право ребенка на образование" и "есть школы, где с инклюзией, наверное, поторопились, не создав условий для интеграции разных детей в общее пространство". 

Участник конференции допустил, что где-то статистика вовлеченности детей с ОВЗ в образовательный процесс не отвечает реальному положению дел. "Но это как раз повод для того, чтобы разобраться в причинах происходящего, точнее определить приоритеты в этой сфере", – резюмировал он.    

Учитель с учениками
© Fotolia / Gpointstudio
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Как выстроить программу общих действий, "чтобы инклюзия не стала иллюзией", а "в погоне за цифрами, процентами мы не забыли о судьбе конкретного ребенка"? 

Размышляя над этим вопросом, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что озаботиться вопросами комфорта ребенка в общеобразовательной школе и дошкольном учреждении важно как самим педагогам, так и родителям, и обществу в целом.    

"Сколько угодно можно принимать хороших законов, выделять миллиарды рублей, но без педагога высокой культуры, который понимает, слышит и любит ребенка, ни одна из подобных программ результата не даст", – подчеркнула она. 

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович убежден, что без  включения в понятие "инклюзия" всех детей, которые находятся в проблемной зоне, ментальность общества к лучшему не изменится.

"Долгое время я добивался, чтобы у нас дети-сироты, которые живут государственных учреждениях, шли в обычные школы. Но когда они туда пришли, оказалось, что далеко не все учителя готовы к такой инклюзии. Педагогов нужно адаптировать и к этой категории ребят. В свою очередь дети-мигранты – это еще одна, другая инклюзия", – отметил омбудсмен. 

Он напомнил, что сдав единый государственный экзамен, дети с ОВЗ имеют равное со своими ровесниками право на профессии, которым обучают в вузах. А там им зачастую говорят: у нас предусмотрены условия только для слепых. А в соседнем университете – только для "колясочников". "Но это не инклюзия, а что-то другое", – подчеркнул участник конференции. 

"При нашем упоении своей особой духовностью, в сфере инклюзии по-прежнему торжествуют представления довольно агрессивные, языческие… Директора школ и педагоги стараются не возвращать больных детей в школу, поскольку они, дескать, испортят школе процент рейтинга по единому госэкзамену", – рассказал директор Центра образования № 109 Евгений Ямбург.  

Посетовав, что "мы пока очень дикие, и дело не только в технологиях и в доступной среде", участник конференции констатировал, что "инклюзия, тем не менее, это вещь ресурсная, за три копейки этого не сделаешь". 

В Швеции детей с ментальными поражениями обслуживают на белоснежных скатертях и с хрустальной посудой. Правда, сами дети этого не могут оценить. "Но именно так и проявляет себя защитная функция культуры по отношению к самому главному, что есть в человеке – к его достоинству", – отметил спикер. 

 

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