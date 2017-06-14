Рособрнадзор: результаты ЕГЭ по профильной математике в 2017 г улучшились

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Выпускники российских школ в 2017 году справились с ЕГЭ по профильной математике лучше, чем их предшественники годом ранее, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Средний балл участников вырос по сравнению с прошлым годом почти на 1 балл и составил 47,1 балла. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 27 баллов, сократилось на 1%. Всего в ЕГЭ по профильной математике приняли участие около 391 тысячи участников", — говорится в сообщении.

Глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении, пояснил, что уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся.

"Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше. Также можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками: меньше участников записались сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна для поступления в вуз", — сказал он.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

ЕГЭ по профильной математике в основной период 2017 года выпускники написали 2 июня.