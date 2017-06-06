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Образование

Сообщество стобалльников заступилось за ЕГЭ

13:4506.06.2017
(обновлено: 13:49 06.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСдача ЕГЭ в школах РоссииСдача ЕГЭ в школах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 июн ‒ РИА Новости. Более 200 российских выпускников прошлых лет, набравших на едином государственном экзамене (ЕГЭ) 100 баллов, выступили с резкой критикой результатов соцопроса фонда "Общественное мнение", согласно которому 66% респондентов отрицательно относятся к ЕГЭ.

Данный опрос был проведен в конце мая 2017 года в 53 регионах РФ. Две трети из 1,5 тысяч респондентов отрицательно ответили на вопрос, одобряют они или нет проведение ЕГЭ. Самые популярные аргументы критиков ЕГЭ: "слишком большая нагрузка на детей, они испытывают стресс" (20% респондентов), "ЕГЭ ориентирует на получение поверхностных знаний" (14%), "в результатах ЕГЭ много случайного (14%).

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Представители клуба стобалльников на площадке интернет-сообщества "Российские интеллектуальные ресурсы" назвали подобную критику необоснованной, ставящей под сомнение результаты успешных выпускников прошлых лет. "Очень обидно, что наш труд, вложенный в получение знаний и подготовку к экзамену, обесценивается", ‒ полагает модератор группы, стобалльница Ангелина Беседина.

Других участников дискуссии возмутили обвинения в том, что ЕГЭ – "угадайка", а уровень знаний выпускников низкий, так как их "натаскивают" на тесты. По мнению большинства участников дискуссии, такое восприятие ЕГЭ неактуально, поскольку на сегодняшний день тестовая часть исключена почти из всех предметов.

Успешно сдавшие ЕГЭ выпускники отметили, что экзамен уравнивает шансы учеников по всей стране поступить в те вузы, в которые они хотят. Также они сошлись во мнении, что нагрузка при подготовке к экзаменам, которой так пугают, не превышает, к примеру, объема работы при подготовке к сессии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Экзамен не охватывает большего объема знаний, чем заключает в себе школьная программа: если ребенок ответственно учился на протяжении 11 лет, экзамен не составит для него труда. Другой вопрос, что эмоциональная нагрузка превышает допустимую норму. Но это должны предотвращать родители, которые сами зачастую нагнетают обстановку и давят на детей", – прокомментировала стобалльница Елизавета Черникова. 

Кроме того, в ходе дискуссии на площадке интернет-сообщества "Российские интеллектуальные ресурсы" выпускники прошлых лет опровергли распространенную точку зрения о необходимости занятий с репетитором. Стобалльница Анастасия Коптева настаивает, что для подготовки к ЕГЭ достаточно школьного материала, усидчивости и желания. "Чем больше вы решаете вариантов и повторяете теоретический материал, тем лучше результат. Занятия  с репетитором уменьшают самостоятельность ученика: он привыкает к тому, что кто-то разберет ошибки и даст советы", ‒ пишет выпускница.

Как пояснила РИА Новости модератор группы Ангелина Беседина, пока клуб стобалльников просто выразил собственную позицию, но если на фоне соцопроса будут предприняты конкретные действия, сообщество готово официально на них отреагировать. 


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