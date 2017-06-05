СФУ намерен привлекать до ста иностранных специалистов в год

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) стартовала вторая волна конкурсного набора на программу "Постдок СФУ". Цель программы – привлечение талантливых ученых из-за рубежа.

"Программа "Постдок СФУ" привлекает в университет достаточно молодых, но уже наработавших опыт исследователей. Это мобильные и перспективные специалисты, способные успешно работать на позициях первых или вторых лиц в научных коллективах", – рассказал РИА "Новости" проректор по научной работе и международной деятельности СФУ Сергей Верховец.

Одновременно, по его словам, ученые-постдоки выступают в роли своеобразной "лакмусовой бумажки эффективности административного аппарата вуза". "Если постоянные сотрудники, привычные к сложившейся системе отношений, могут где-то промолчать, то иностранцы скорее выступят за изменение традиций", ¬ – пояснил Верховец.

"Такое взаимодействие помогает нашим сотрудникам выявлять слабые места в организации труда, чтобы затем их устранять", – добавил собеседник агентства. Он уточнил, что на участие в программе "Постдок СФУ" могут претендовать и россияне со степенью кандидата наук и PhD, получившие степень не более 3-х лет назад.

Среди требований к кандидатам, – наличие публикаций в журналах, индексируемых в Web of Science или Scopus, опыт участия в научной деятельности при выполнении грантов и договорных научно-исследовательских работах, свободное владение английским языком. Возраст соискателя на момент подачи заявки не должен превышать 35 лет.

Университет, в свою очередь, предоставит победителям конкурса жилье, достойный уровень заработной платы, возможность работать на передовом оборудовании под руководством известных ученых.

В перспективе вуз планирует перевести на постдоковский формат ставки руководителей научных подразделений и привлекать по открытому конкурсу к сотрудничеству от 50 до 100 иностранных специалистов в год.

Постдоками (postdoc) в западных странах называют молодых исследователей, обладающих степенью доктора (Ph.D., эквивалентна российской степени кандидата наук) и получивших по конкурсу временную позицию в каком-либо институте.

Программа "Постдок СФУ" была запущена в 2016 году в рамках реализации в университете Проекта 5-100.



