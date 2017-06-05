Три региона лучше других внедряют инновации в школах, показало исследование

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва, Тюменская и Ленинградская области стали лучшими регионами, внедряющими инновации в школах, о чем свидетельствует соответствующее исследование, рассказал РИА Новости научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

Как рассказал Фрумин, исследователи Института образования НИУ ВШЭ оценили совокупность условий и ресурсов, которые позволяют школам и организациям дополнительного образования реализовывать современные образовательные программы, формирующие компетенции XXI века. По результатам исследования был подготовлен "Индекс инновационной образовательной экосистемы регионов России", который показывает, какие существуют условия для получения качественного образования в разных регионах страны: что представляет собой эта система в целом и по отдельным группам показателей.

В ходе исследования были проанализированы четыре группы показателей развития общего и дополнительного образования, сформированные на основе статистических данных по количеству молодых педагогов, обучающих детей по индивидуальным учебным планам; оснащенности школ современной техникой и доступом к высокоскоростному интернету; уровню развития электронного и дистанционного обучения, а также доступности современных образовательных программ для детей до 3 лет и технических программ для школьников. Все регионы разделились на три группы: инновационные, развивающиеся и базовые.

"В инновационных регионах уже сегодня создана современная образовательная экосистема. Это лидеры, чьи модели развития образовательной инфраструктуры могут стать ориентиром для остальных субъектов Российской Федерации. Усилия этих регионов уже дали свои плоды. Москва — лидер по результатам проведенного исследования", — сказал Фрумин.

Он также напомнил, что столица лидирует и по числу школ в национальном рейтинге школ топ-500 и вошла в пятерку лучших в международном сравнительном исследовании PISA-2016 (PISA — Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

"Это примеры успешного вклада регионов не только в свое будущее, но и в будущее всей страны", — считает Фрумин.

Он также сообщил, что в топ-10 инновационных регионов вошли Тюменская область (II место), Ленинградская область (III место), Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская область, Новгородская область, Республика Удмуртия, Санкт-Петербург, Ярославская область.

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Как рассказал Фрумин, исследование показало, что наиболее серьезной сегодня является не проблема обеспечения школ современной компьютерной техникой, а недостаточная готовность системы образования к реализации сетевых образовательных программ, внедрению дистанционных технологий, а также дефицит современных компетенций у работающих в школах педагогов. Именно на преодоление этих проблем и могут быть направлены дальнейшие управленческие усилия как на федеральном, так и на региональном уровнях. По его мнению, финансирование государством системы образования следует воспринимать не как затраты, а как инвестиции.

Образовательная инфраструктура серьезно влияет на качество школьного образования, и это необходимо учитывать при создании программ модернизации образования в регионах, подчеркивают авторы исследования.