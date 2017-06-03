В Москве запущен онлайн-тренажер заполнения бланков ГИА

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Московские школьники могут потренироваться заполнять бланки ГИА с помощью интерактивного онлайн-тренажера на сервисе самопроверки и самоподготовки "Мои достижения", сообщает сайт mos.ru.

"В любое удобное время будущие участники государственной итоговой аттестации и их родители могут отработать и закрепить навыки по оформлению бланков на своем персональном компьютере или планшете", — сказал руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин. Это позволит сэкономить урочное время.

На сервисе представлены тренажеры для всех форм государственной итоговой аттестации: Единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена для девятых и одиннадцатых классов. С помощью тренажера учащиеся могут выбрать один из учебных предметов и заполнить комплект бланков. Ограничений по времени и количеству попыток нет.

Тренажер можно использовать в двух режимах — "Обучение" и "Тренировка". В первом ввод сведений в каждом поле сопроводили текстовой подсказкой. Правильно заполненные поля выделяются зеленым, неправильные — красным. Сначала следует прослушать голосовую инструкцию.