Ректор МГАХИ: среди наших выпускников нет ни одного безработного

Руководитель Центра непрерывного художественного образования Борис Неменский и ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин в ММПЦ МИА Россия Сегодня

Руководитель Центра непрерывного художественного образования Борис Неменский и ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин в ММПЦ МИА Россия Сегодня

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мультимедийный круглый стол, посвященный вопросам художественного образования и приуроченный к Международному дню детей, состоялся в ММПЦ МИА "Россия сегодня".

Ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова Анатолий Любавин рассказал, что не все выпускники художественных заведений становятся художниками. Кто-то из них идет преподавать, занимается дизайном, рекламой, книгами, росписями храмов. Эксперт процитировал слова живописца Павла Кузнецова: "Главное в жизни найти свое пространство".

Ни один выпускник МГАХИ не зарегистрирован на бирже занятости в качестве безработного. "Все они творчески работают, сотрудничают с галереями, вступают в Союз художников. Каждый делает свое дело на своем месте, не переставая учиться всю жизнь", – отметил спикер.

Размышляя о чертах, определяющих успешность молодого художника, генеральный продюсер Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского Алексей Боков сказал, что единого понятия успешности не существует. "В учебных заведениях свои критерии на этот счет, а рынок смотрит на успех по-своему", – заметил он.

"В мою продюсерскую студию приходят в том числе художники, желающие освоить профессию арт-продюсера. Они хотят стать предпринимателями в этой сфере", – поделился спикер. Вместе с тем "все, что касается маркетинга, организации искусства и продаж в этой сфере держится на альтруистической основе", – посетовал он.

Творческой молодежи некому адресовать свои произведения, полагает эксперт. Он связывает это с тем, что "никто не работает с аудиторией по восприятию современного искусства".

Преподаватель кафедры "Кино и современное искусство" РГГУ Лариса Гринберг сообщила, что в 2016 году в университете запущена магистерская программа "Арт-менеджмент галерейного и музейного дела". Ее основная аудитория – искусствоведы и культурологи, которые обучаются в рамках программы процессам организации выставок, продюсированию. Основной фокус курса связан с историей и теорией современного искусства.

Другая программа вуза является просветительской и предназначена для широкой аудитории. Она преследует задачу популяризации опыта работы музейных учреждений. Первая часть посвящена музеям Москвы. Следующий этап, стартующий в сентябре, посвящен специфике работы государственных центров современного искусства. "В этих образовательных курсах два главных связующих элемента. Первый – мы изучаем современные практики, второй – учимся мыслить проектно", – рассказала спикер.

Участники пресс-конференции приняли резолюцию, где обозначили проблемы и потребности развития существующей системы художественного образования в России.

Эксперты отметили "эффект реального присутствия" на круглом столе юных художников – участников XI открытого всероссийского конкурса детских рисунков имени Нади Рушевой. Работы ребят были выведены на монитор и транслировались в ходе мероприятия.