Голодец: за 3 года в развитие системы детсадов вложено около 135 млрд руб

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Порядка 135 миллиардов рублей из федерального бюджета было вложено за последние три года в строительство детских садов в России, было создано более миллиона дополнительных мест, внедрен новый подход к системе дошкольного образования, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец в пятницу на ПМЭФ.

"Новое образование требует новой инфраструктуры. Почему мы сегодня так много говорим о создании программы строительства детских садов? Только за последние три года мы вложили 135 миллиардов федеральных денег, и на местном уровне региональные власти вложили тоже очень много своих средств. Мы не просто создали новых 1,36 миллиона мест в садиках, это новые по качеству места, это новый подход к системе детского дошкольного образования, которое закладывает основу основ личности", — сказала Голодец.

Она отметила, что "общее образование — это вызов для всех, для всего сообщества".

"Конечно, прежде всего, должна измениться экономическая модель, потому что та доля средств, которую мы сегодня тратим, она абсолютно недостаточна", — заявила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.