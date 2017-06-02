Московский городской педагогический университет открыл приемную кампанию

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Московский городской педагогический университет (МГПУ) 1 июня начал прием документов у абитуриентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Московский городской педагогический университет ежегодно открывает приемную кампанию 1 июня, сообщила начальник управления по связям с общественностью МГПУ Татьяна Апостолова.

"С одной стороны, это стало традицией. С другой стороны, мы помним, что среди абитуриентов есть выпускники прошлых лет, а также обладатели высшего образования, желающие подать документы, например, на программы магистратуры", — рассказала он РИА Новости.

В этом году в МГПУ открыто более 80 магистерских программ, на которых предоставляется большое количество бюджетных мест, отметила представитель вуза.

"В названии нашего вуза есть слово "педагогический", однако педагогические компетенции давно шагнули за пределы учительской профессии и востребованы на всем рынке труда. Мы ждем наших абитуриентов, желающих поступить на программы бакалавриата, и уже сегодня, и в конце июня, после получения школьных аттестатов", — заключила Татьяна Апостолова.



