Эксперт: студенты хотят все получить и ни за что не отвечать

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. По результатам общероссийского социологического опроса, охватившего 109 вузов, заведующая лабораторией политических исследований факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики" Валерия Касамара проанализировала ценностные ориентации российского студенчества.

Только 32% студентов, по данным исследования, совмещают работу с учебой. Причем занимаются этим, как правило, для подработки и очень редко для души. Все это, по мнению спикера, свидетельствует скорее о достаточно благоприятной экономической ситуации в "студенческих" семьях.

При этом 66% учащихся вузов работают не по специальности, на которую учатся. А каждый десятый работающий студент надеется, что это поможет ему подыскать хорошее место по окончании университета.

Размышляя о том, какие качества личности позволяют преуспеть в сегодняшней России, 55% опрошенных назвали "сильную волю, устремленность". Вместе с тем 47% полагают, что успеха в жизни можно достичь только за счет собственных "ума, таланта и способностей". А 44% считают ключом к преуспеванию "упорную работу".

Строя планы на будущее, идеальной молодые люди называют должность, которая предоставляет хорошие возможности для карьерного роста (49%), обеспечивает возможность гармонично сочетать профессиональную и личную жизнь (48%), исключает угрозу потерять работу (40%).

Вместе с тем 35% молодых людей делятся намерением открыть собственную фирму. Однако очевидно: занятие частным бизнесом вряд ли предоставит им страховку от разорения и безработицы, возможность "расти" в должностях, успешно совмещая труд по двадцать четыре часа в сутки с семейными радостями.

"Но в голове студента понимания этой простой причинно-следственной связи нет. Установок менять мир – тоже. Поэтому скорее он будет вписываться в существующий порядок, причем с минимальным риском для себя, чем строить новое будущее", – отметила спикер.

Самым высоким доверием среди студенческого поколения пользуются профессии ученого и преподавателя вуза (их назвали 70 и 69% респондентов соответственно). В топ-10 импонирующих им специальностей вошли также школьные учителя и преподаватели колледжей (65%), военные (63%), врачи (56%), работники спецслужб (53%).

Замыкают список "приоритетных занятий" руководители иностранных компаний, работающих в России, и священники – им доверяют соответственно 41 и 40 процентов опрошенных.

При этом более половины юношей и девушек включили в десятку профессий, вызывающих у них недоверие, "журналистов, комментаторов радио и ТВ".

Что касается богатства, то оно в представлении участников исследования начинается с цифры "300 тыс. рублей" в зарплатной ведомости. Ежемесячный достаток в сумме от 59 тыс. рублей позволяет, по их мнению, более или менее нормально прожить. Человека, зарабатывающего менее 19 тыс. рублей, молодые люди причисляют к бедным.

Таким образом, взгляды студенчества представляют собой, по оценке исследователя, "смесь патерналистских (традиционно советских) представлений о социальной роли государства и новейших ориентаций на рыночную экономику, частную инициативу, конкуренцию".

Выявленные в ходе исследования потребительские настроения в сочетании с неготовностью взять на себя ответственность за собственное благополучие являются, по ее мнению, "тревожным сигналом". Детей рынка, которые боятся участвовать в конкуренции, эксперт назвала "инфантильными гедонистами".

В исследовании приняли участие более 6 тыс. студентов очных отделений из 109 вузов во всех федеральных округах страны. 72% опрошенных обучаются по программам бакалавриата, 9% – магистратуры, 19% – специалитета. 73% опрошенных занимают бюджетные места, а около трети учатся на платных отделениях высших учебных заведений.