ЕГЭ по профильной математике будут сдавать более 400 тысяч человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году будут сдавать около 424 тысяч человек, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной сдаче ЕГЭ.

"Количество сдающих 424 тысячи (человек), 4,5 тысячи пунктов проведения экзаменов (будут задействованы)", — сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 31 мая в основной период ЕГЭ проходит экзамен по математике базового уровня. По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по базовой математике в основной период подали около 561 тысячи участников. Экзамен профильного уровня состоится 2 июня.

ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года, в соответствии с концепцией развития математического образования в России и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводятся 3 часа. Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длится 3 часа 55 минут.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.