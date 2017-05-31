ЕГЭ по профильной математике будут сдавать более 400 тысяч человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году будут сдавать около 424 тысяч человек, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной сдаче ЕГЭ.
"Количество сдающих 424 тысячи (человек), 4,5 тысячи пунктов проведения экзаменов (будут задействованы)", — сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 31 мая в основной период ЕГЭ проходит экзамен по математике базового уровня. По данным Рособрнадзора, заявления на участие в ЕГЭ по базовой математике в основной период подали около 561 тысячи участников. Экзамен профильного уровня состоится 2 июня.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.