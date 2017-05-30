Подведены итоги Всероссийского конкурса "Моя страна ‒ моя Россия"

Пресс-конференция по итогам федеральной экспертизы Всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия

Пресс-конференция по итогам федеральной экспертизы Всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия

МОСКВА, 30 мая ‒ РИА Новости. Итоги Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия" подведены во вторник в МИА "Россия сегодня".

Как подчеркнул заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, конкурсу уже 14 лет, а его актуальность продолжает нарастать. За эти годы в нем приняли участие 45 тысяч молодых людей.

В 2017 году на конкурс поступило более 7 тысяч заявок из всех субъектов РФ с учетом региональных этапов. Из них в федеральной экспертизе приняли участие 1394 проекта.

"Конкурс видоизменяется, подстраивается под новые вызовы", ‒ отметил спикер, добавив, что конкурс создал механизм, который позволяет позитивно влиять на процессы, происходящие в стране, помогает участникам двигаться вперед, дает молодежи возможность развиваться.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию, председатель экспертного совета конкурса "Моя страна – моя Россия" Любовь Духанина назвала конкурс "созидательным проектом". "Он появился как добрая, оптимистичная и открытая гражданская инициатива, направленная на выявление талантливых и патриотичных молодых людей", ‒ отметила она.

При этом спикер рассказала о некоторых прошлогодних проектах, которые уже успешно реализованы на практике. Так, например, благодаря проекту "Улица детства" 70 детей благоустроили одну из улиц в Евпатории, а в результате проекта "Моя педагогическая инициатива" появился методический курс по направлению "робототехника".

По словам председателя Совета общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственного секретаря конкурса "Моя страна – моя Россия" Ларисы Пастуховой, треть всех проектов, участвующих в конкурсе, реализуются на практике в конкретном населенном пункте – от открытия семейной фермы на селе до создания ТСЖ в городе.

Самыми популярными номинациями для авторских проектов в этом году стали номинации "Моя страна", "Мой город", "Мое село", "Моя разработка" и др. Для участия в очном туре отобрана 271 работа. Возраст участников – от 14 до 25 лет.

Итоги конкурса будут подведены 24-26 июня на Форуме проектных траекторий во Владимире. Торжественное награждение победителей состоится в Москве 27 июня.



