Пресс-конференция по итогам экспертизы конкурса "Моя страна - моя Россия"

Пресс-конференция, посвященная итогам федеральной экспертизы Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия".
Участники:
— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Вениамин КАГАНОВ;
— вице-губернатор Владимирской области Михаил КОЛКОВ;
— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию, председатель экспертного совета конкурса "Моя страна – моя Россия" Любовь ДУХАНИНА;
— заместитель президента Российской академии образования Виктор БАСЮК;
— исполнительный директор федерального проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Школа грамотного потребителя" Александр КОЗЛОВ;
— председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственный секретарь конкурса "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;
— директор Административного департамента Министерства транспорта Российской Федерации Константин ПАШКОВ;
— ректор Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Анзор САРАЛИДЗЕ.
Поступило более 7000 заявок из всех субъектов Российской Федерации, к участию в очном этапе допущен 271 проект. Финалисты представят свои проекты на Форуме проектных траекторий, который пройдет во Владимире с 24 по 26 июня. 27 июня, в День Молодежи, в Москве состоится награждение победителей.
Идея конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.