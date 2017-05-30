Пресс-конференция по итогам экспертизы конкурса "Моя страна - моя Россия"

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Пресс-конференция, посвященная итогам федеральной экспертизы Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна – моя Россия".

Участники:

— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Вениамин КАГАНОВ;

— вице-губернатор Владимирской области Михаил КОЛКОВ;

— заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию, председатель экспертного совета конкурса "Моя страна – моя Россия" Любовь ДУХАНИНА;

— заместитель президента Российской академии образования Виктор БАСЮК;

— исполнительный директор федерального проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Школа грамотного потребителя" Александр КОЗЛОВ;

— председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственный секретарь конкурса "Моя страна – моя Россия" Лариса ПАСТУХОВА;

— директор Административного департамента Министерства транспорта Российской Федерации Константин ПАШКОВ;

— ректор Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Анзор САРАЛИДЗЕ.

Поступило более 7000 заявок из всех субъектов Российской Федерации, к участию в очном этапе допущен 271 проект. Финалисты представят свои проекты на Форуме проектных траекторий, который пройдет во Владимире с 24 по 26 июня. 27 июня, в День Молодежи, в Москве состоится награждение победителей.

Идея конкурса – в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.