Детский сад глазами родителей: плата, питание, допуслуги

Практически каждый российский ребенок посещает детский сад. Это важный этап в жизни малыша и его родителей. Какие расходы несет семья, как они добираются до детского сада, удовлетворены ли питанием дошколенка – об этом в преддверии Дня защиты ребенка смотрите в инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".