Более 20 тысяч человек в Москве сдали экзамен по иностранному языку

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Выпускники девятых классов школ Москвы 26 мая сдали основной государственный экзамен по иностранному языку, сообщает сайт mos.ru.

"Более 21 тысячи человек в Москве сдавали экзамен по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и испанскому), устную и письменную части. Из них около 140 — это участники с ограниченными возможностями здоровья", — рассказал замдиректора Московского центра качества образования, руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

За ходом экзамена во всех пунктах проведения следили 125 общественных наблюдателей. Все они прошли специальную подготовку в региональном центре обработки информации.

Свои результаты девятиклассники узнают 6 июня.