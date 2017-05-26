Музаев: бланки ЕГЭ будут распечатывать на глазах у абитуриентов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 700 тыс. выпускников примут участие в основном этапе Единого государственного экзамена 2017 года, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Выступая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной началу основного периода ЕГЭ, чиновник сообщил, что экзамен будет проходить более чем в 5 тыс. пунктах. Как и в прошлые годы, широкие возможности будут предоставлены ребятам с ограниченными возможностями здоровья. "В 2017 году таких участников экзамена — 6 054 человека. Для них организованы 14 пунктов проведения ЕГЭ в больницах", – пояснил участник-пресс-конференции, добавив, что "кроме того, оборудованы 244 пункта сдачи ЕГЭ на дому".

Обеспечение информационной безопасности, минимизация рисков по доставке экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена остаются ключевыми задачами организаторов. В этом году охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением увеличится с 83 до 93%. "Фактически можно говорить о полном покрытии онлайн-трансляцией всей территории страны", – подчеркнул Музаев. Эксперт пояснил, что "оставшиеся 7% аудиторий расположены в труднодоступных районах, где обеспечить устойчивую связь не представляется возможным".

Кроме того, в 2017 году в более чем 50% пунктов проведения ЕГЭ экзаменационные материалы будут распечатываться на глазах у абитуриентов. По словам спикера, на следующий год Рособрнадзор планирует сделать эту технологию практически стопроцентной.

По словам спикера, новая технология работы с КИМами сводит взаимодействие человека с ними к двум "окнам". Это, во-первых, Федеральный институт педагогических измерений, где они разрабатываются. А также пункт проведения единого экзамена. "Раньше эти документы хранились на складах, долгое время находились в пути. А после сдачи экзамена проделывали обратный путь. Теперь распечатка КИМов будет производиться непосредственно перед участниками и "под" видеокамерами", – пояснил эксперт.